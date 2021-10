Adele annonce la date de sortie de ’30 ′, son nouvel album – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Dans un post sur son compte Twitter ce mercredi, l’auteure-compositrice-interprète anglaise Adele Laurie Blue Adkins, plus connue sous le nom d’Adele, a annoncé la date de sortie de son nouvel album, intitulé 30 : vendredi 19 novembre.

30 – 19 novembre pic.twitter.com/vp6ornlda2 – Adèle (@Adele) 13 octobre 2021

L’interprète de « Someone Like You », âgée de 33 ans, a ajouté un long message à ses 26,5 millions de followers sur ce réseau social.

« En chemin, j’ai appris beaucoup de vérités sur moi-même. J’ai perdu de nombreuses couches, mais je me suis aussi enveloppé dans de nouvelles. J’ai découvert des mentalités vraiment utiles et saines à gérer, et j’ai l’impression d’avoir enfin retrouvé ma voie. J’oserais dire que je ne me suis jamais senti aussi calme de ma vie. Et pour ça, je suis prête à sortir enfin cet album », a-t-elle déclaré.

Puis, dans son message, il a dit que cet album, le quatrième de sa carrière (produit par Columbia), est comme un ami proche qui lui a donné de la lumière dans des moments de grande obscurité.

Adele Laurie Blue Adkins, connue dans le monde de l’art sous le nom d’Adele, a 33 ans et sa musique est un mélange entre pop, soul et R&B.

« Cela a été ma rédemption, ou ma mort, pendant la période la plus mouvementée de ma vie. Quand je l’écrivais, c’était un ami qui est venu avec une bouteille de vin et des plats à emporter, juste pour me remonter le moral. Un ami avisé qui donne toujours les meilleurs conseils. « C’est ton tour de Saturne bébé, alors merde, tu ne vis qu’une fois. »

« L’ami qui est resté éveillé toute la nuit et qui m’a juste tenu la main pendant que je sanglotais sans savoir pourquoi. L’ami qui venait me chercher et m’emmenait à un endroit où je disais que je ne voulais pas aller, mais voulait juste me faire sortir de la maison pour avoir de la vitamine D. Cet ami qui se faufilait et laissait un magazine , avec un masque et des sels de bain, pour me faire sentir aimée, tout en me rappelant par inadvertance non seulement quel mois c’était vraiment, mais que je devrais probablement prendre soin de moi », a-t-elle ajouté.