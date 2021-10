Adele annonce la date de sortie de son nouvel album

Adele fait son premier Instagram Live et rend Internet fou 1:26

. – Adele a annoncé la date de sortie de son nouvel album tant attendu.

Le chanteur s’est rendu sur les réseaux sociaux mercredi pour dire aux fans que le nouvel album, « 30 », devrait sortir le 19 novembre.

« Ce n’était certainement pas là où je m’attendais à être quand j’ai commencé il y a presque 3 ans », a écrit le chanteur. « En fait, bien au contraire. Je compte sur la routine et la cohérence pour me sentir en sécurité, je l’ai toujours fait.

30 – 19 novembre pic.twitter.com/vp6ornlda2 – Adèle (@Adele) 13 octobre 2021

Elle a poursuivi: « J’ai appris de nombreuses vérités sur moi-même en cours de route. J’ai perdu de nombreuses couches, mais je me suis également enveloppée dans de nouvelles. J’ai découvert des états d’esprit vraiment utiles et sains avec lesquels diriger, et j’ai l’impression retrouvé mon sens du nouveau. J’oserais dire que je ne me suis jamais senti aussi calme de ma vie. «

Il a dit au revoir avec: « La maison est là où le cœur est x ».

L’album est le premier d’Adele depuis 2015.

Le premier single de l’album, « Easy On Me », sortira vendredi.