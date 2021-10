Adele annonce officiellement « 30 », son premier album en six ans

Après des années de spéculation – et un retard provoqué par COVID – Adele en a officiellement annoncé 30, ce qui marquera sa première sortie depuis le 25 de 2015.

L’auteure-compositrice-interprète de 33 ans s’est récemment rendue sur les réseaux sociaux pour dévoiler son quatrième album studio à venir, informant les fans de l’actualité – et du processus créatif derrière le projet – via un long message. Au moment de la publication de cet article, le message avait recueilli environ 62 000 retweets et 250 000 likes sur Twitter, et 30 devraient arriver le vendredi 19 novembre.

« J’étais certainement loin de l’endroit où j’avais espéré être quand j’ai commencé il y a près de 3 ans », commence le message d’Adele. « Bien au contraire en fait. Je compte sur la routine et la cohérence pour me sentir en sécurité, je l’ai toujours fait. Et pourtant, j’étais là sciemment – ​​volontairement même, me jetant dans un labyrinthe de désordre absolu et de troubles intérieurs !

« J’ai appris beaucoup de vérités écrasantes sur moi-même en cours de route. J’ai perdu de nombreuses couches mais je me suis aussi enveloppé dans de nouvelles. J’ai découvert des mentalités véritablement utiles et saines pour diriger, et j’ai l’impression d’avoir enfin retrouvé mes sentiments. J’irais jusqu’à dire que je ne me suis jamais senti aussi paisible de ma vie », poursuit les commentaires d’Adele, née à Londres, concernant 30, qui, contrairement à 25, ne sortiront pas via Beggars Group’s XL au Royaume-Uni.

« Et donc, je suis prêt à enfin sortir cet album », poursuit le post. «C’était mon tour ou ma mort tout au long de la période la plus mouvementée de ma vie. Quand je l’écrivais, c’est mon ami qui est venu avec une bouteille de vin et un plat à emporter pour me remonter le moral. Mon ami sage qui donne toujours les meilleurs conseils. Sans oublier celui qui est sauvage et dit ‘C’est votre retour de Saturne les filles, merde, vous ne vivez qu’une fois’.

« L’amie qui restait éveillée toute la nuit et me tenait la main pendant que je sanglotais sans cesse sans savoir pourquoi. L’ami se lever et partir qui viendrait me chercher et m’emmènerait quelque part, j’ai dit que je ne voulais pas aller mais que je voulais juste me faire sortir de la maison pour de la vitamine D », indique le message vers sa fin. «Cet ami qui s’est faufilé et a laissé un magazine avec un masque facial et des sels de bain pour me faire sentir aimé tout en me rappelant par inadvertance non seulement le mois que nous étions, mais que je devrais probablement prendre soin de moi!

« Et puis cet ami qui, quoi qu’il arrive, s’est renseigné sur moi même si j’avais arrêté de s’occuper d’eux parce que j’étais devenu tellement consumé par mon propre chagrin. Depuis, j’ai minutieusement reconstruit ma maison et mon cœur et cet album le raconte. La maison est là où le cœur est x », termine le message.

Il ne semble pas qu’Adele, 15 fois lauréate d’un Grammy (et 18 fois nominée), ait dévoilé la tracklist des années 30, mais le premier single de l’effort, « Easy on Me », devrait être disponible pour les fans ce vendredi 15 octobre. Plus généralement, il vaudra la peine de surveiller les performances de l’album étant donné que plus d’une demi-décennie s’est écoulée depuis que le chanteur, auteur-compositeur et producteur de « Someone Like You » a de nouveau sorti un single ou un album.

Un certain nombre de personnalités de l’industrie musicale – dont le PDG de Spotify, Daniel Ek – ont vanté l’idée que les sorties fréquentes sont un ingrédient clé de la recette du succès commercial aujourd’hui. Certes, Ek a relayé de manière controversée l’année dernière : « Il y a ici un sophisme narratif, combiné au fait que, de toute évidence, certains artistes qui réussissaient bien dans le passé peuvent ne pas bien réussir dans ce futur paysage, où vous ne pouvez pas enregistrer de la musique une fois tous les trois ou quatre ans et je pense que ça va suffire.

Mais si l’intérêt des médias sociaux souligné ci-dessus pour le message d’Adele annonçant 30 ans est une indication, l’album pourrait s’avérer populaire auprès des fans – démontrant potentiellement qu’il n’y a pas de règles strictes et rapides dans l’industrie de la musique contemporaine.