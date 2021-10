Adele annonce une émission spéciale télévisée de 2 heures avec une entrevue avec Oprah

Adele a rendu son retour à la musique aussi officiel que possible, annonçant une émission télévisée spéciale de deux heures qui présentera la musique de son nouvel album et une interview avec Oprah Winfrey. L’émission spéciale, intitulée Adele One Night Only, sera diffusée sur CBS le dimanche 14 novembre, cinq jours avant la sortie de son quatrième album très attendu 30. Le concert sera la première occasion pour la plupart des pays du monde d’entendre le Le premier nouveau matériel du chanteur britannique en six ans.

L’émission spéciale, qui sera diffusée sur CBS et disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount+, sera tournée à Los Angeles. Il comprendra plusieurs des succès existants d’Adele ainsi que plusieurs nouvelles chansons. Winfrey mènera une interview exclusive avec Adele « de sa roseraie », selon l’annonce, « dans la première conversation télévisée d’Adele sur son nouvel album, les histoires derrière les chansons, la vie après le divorce, la perte de poids et l’éducation de son fils . »

La semaine dernière, Adele a sorti « Easy On Me », la première nouvelle chanson de 30. Le clip, que vous pouvez voir ci-dessus, a déjà accumulé plus de 71,9 millions de vues au moment d’écrire ces lignes. Le single a fait ses débuts avec 24 millions de flux Spotify en 24 heures, dépassant le précédent recordman, « Butter » de BTS. La plupart des chansons du nouvel album, qui sortira le vendredi 19 novembre, ont été inspirées par son divorce avec son ex-mari Simon Konecki, avec qui elle partage un fils de 9 ans, Angelo.

L’album a été finalisé en mars après que le couple se soit séparé pendant près de deux ans. Adele a dit à Vogue que l’album est sa tentative d’expliquer le divorce à Angelo quand il sera plus âgé. « Il a tellement de questions simples à me poser auxquelles je ne peux pas répondre, car je ne connais pas la réponse », a-t-elle déclaré. « Pourquoi n’aimes-tu plus mon père ? » Et je me disais : « J’aime ton père. Je ne suis tout simplement pas amoureux. » Je n’arrive pas à comprendre cela pour un enfant de 9 ans. »

Adele n’est pas étrangère aux concerts spéciaux programmés pour ses sorties d’albums, car elle a promu 21 avec Adele Live à Londres en 2012 et inauguré 25 avec Adele Live à New York en 2015. Quant à Winfrey, ce sera son deuxième spécial en prime time. de l’année après avoir fait des vagues en mars avec son interview du prince Harry et de Meghan Markle.

Adele One Night Only sera diffusé le samedi 14 novembre à 20 h 30 HE sur CBS et Paramount +. Divulgation : PopCulture.com appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.