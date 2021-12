Adele annonce une résidence à Las Vegas au Caesars Palace

Crédit photo : Caesars Palace

Adele a annoncé une résidence à Las Vegas pour le premier semestre 2022.

Le chanteur légendaire se produira les vendredi et samedi soirs au théâtre Colosseum du Caesars Palace Hotel. Les spectacles commencent le 16 janvier 2022 et durent jusqu’au 16 avril 2022. Adele chantera pour les foules à Las Vegas tous les week-ends entre cette date, sauf un week-end à la mi-février.

Les fans peuvent s’inscrire pour un accès en prévente aux billets sur Ticketmaster avant le 3 décembre. L’admission générale des billets sera disponible le 7 décembre. Mais à en juger par la situation de prévente de Ticketmaster avec son spectacle BTS limité de quatre jours à Los Angeles, la prévente sera nécessaire pour avoir une chance d’obtenir ces billets.

Adele participera également au BST Hyde Park Festival à Londres les 1er et 2 juillet.

Le théâtre Colosseum a accueilli plusieurs musiciens célèbres lors de leur résidence à Las Vegas. Céline Dion, Lady Gaga, Sir Elton John, Marshmello, Madonna, Mariah Carey et Rod Stewart ont tous été en résidence au théâtre. Céline Dion et Sir Elton John ont tous deux effectué deux résidences, Dion se produisant plus de 1 000 fois au théâtre. Usher est le résident actuel et terminera ses performances en janvier.

Les résidences à Las Vegas peuvent rapporter des millions de dollars aux musiciens par le biais de contrats et de ventes de produits dérivés.

Britney Spears a eu une résidence de quatre ans à Las Vegas de 2013 à 2017 au théâtre Axis du Planet Hollywood. Cette résidence a pris fin après que Spears a refusé de se produire alors que son père contrôlait ses finances par le biais d’une tutelle désormais terminée.

« Je préfère de loin partager des vidéos de mon salon plutôt que sur scène à Vegas. Je ne vais pas me maquiller lourdement et essayer d’essayer à nouveau sur scène et de ne pas être capable de faire le vrai remix de mes chansons pendant des années », a écrit Spears dans un post Instagram plus tôt cette année.

Spears devait commencer une deuxième résidence de concert à Las Vegas appelée Britney: Domination en 2019. À l’époque, Spears avait déclaré que le spectacle avait été annulé en raison de la santé de son père.