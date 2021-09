Adele aurait prévu un retour à Noël avec un nouvel album

Ça commence à ressembler beaucoup à Noël. Avec les grands réseaux dévoilant leur programmation de Noël, les amoureux des vacances sont prêts à décorer les salles. “It’s a Wonderful Lifetime” annuel de Lifetime commence le 12 novembre, avec de nouveaux films de vacances diffusés chaque jour à partir de deux semaines plus tard. Kelly Clarkson vient de sortir un hymne de rupture de vacances. Et maintenant, il y a des rumeurs selon lesquelles Adele sort un album juste à temps pour Noël. Ce n’est pas nécessairement sur le thème de Noël. Mais, ça fera un super bas de Noël.

Le Sunday Mirror rapporte en exclusivité que la chanteuse de “Someone Like You” se produira à Las Vegas immédiatement après la sortie de son quatrième album studio tant attendu. Le spectacle de Vegas sera son premier événement en direct depuis plus de quatre ans.

Le concert serait prévu pour le 10 décembre. Une source a déclaré au média : “Le nouvel album d’Adele est l’album le plus attendu de l’année. Cela fait longtemps qu’il arrive, mais son label veut qu’il sorte avant Noël et que leur en vue d’une représentation à Vegas. Adele et sa direction ont été en pourparlers avec BBC America au sujet de sa diffusion dans le monde. Ce sera l’une des rares représentations dans le cadre de sa tournée promotionnelle. Évidemment avec les drames en cours de Covid et le souci de la sécurité pourrait affecter l’enregistrement, mais c’est la date prévue pour le moment.”

Le dernier album d’Adele 25 est sorti en 2015. À ce jour, il s’est vendu à 23 millions d’exemplaires dans le monde. On dit que son label SONY prévoit des dates pour novembre pour la sortie d’Adele 4. Les ventes devraient exploser. Des sources affirment que le label prévoit une énorme campagne de marketing et plusieurs émissions spéciales télévisées.

Le chanteur de ‘Shape of You’, Ed Sheeran, a accidentellement révélé le retour d’Adele. Lors d’une récente interview, il a déclaré à propos d’Adele : “Je ne sais pas, je pense qu’Adele revient avant Noël. J’ai entendu des rumeurs.”