Adele bat le record de streaming d’une journée de Spotify en battant BTS

« Easy On Me » d’Adele est désormais la chanson la plus écoutée sur Spotify sur une période de 24 heures. D’autres plateformes de streaming sont également susceptibles de signaler des enregistrements similaires.

Les règles de l’industrie ne s’appliquent-elles tout simplement pas à Adele ?

On dit généralement aux artistes de sortir plus de singles plus souvent et d’abandonner le modèle de sortie d’album à l’ancienne. La raison est assez simple : dans le paysage médiatique ultra-rapide actuel, les artistes peuvent voir leurs connexions de fans se faner pendant des années d’intervalle entre les opus de l’album. Mieux vaut continuer à alimenter la machine de streaming, ce qui augmente les chances de fidéliser les fans, d’être ajoutés à des listes de lecture convoitées ou de marquer des placements viraux sur TikTok.

Il s’avère que c’est un bon conseil – à moins bien sûr que vous ne soyez Adele.

Selon les statistiques de streaming partagées avec Digital Music News ce week-end, le single du chanteur, « Easy On Me », a reçu 24 millions de streaming sur une période de 24 heures le vendredi 15 octobre. Cela semble avoir été réduit à 19,75 millions par Spotify après avoir réduit les répétitions des superfans.

C’est un record, même si ce n’est pas le seul. Le morceau a également été joué 3,2 millions de fois au Royaume-Uni, ce qui est également un exploit de 24 heures (Spotify semble avoir réduit ce nombre de haut niveau à 2,8 millions). À ce stade, il n’est pas clair si la piste a également établi des records dans d’autres territoires (bien que cela soit très probable).

D’autres plateformes de streaming continuent de faire des rapports, bien qu’Amazon Music ait également confirmé que le morceau avait dépassé son précédent total de 24 heures de streaming.

« Easy On Me » est le single de lancement du quatrième album studio d’Adele, 30, qui sortira le 19 novembre sur Melted Stone/Columbia/SME. C’est le premier album de la chanteuse en 6 ans, ce qui constitue une éternité dans le business de la musique moderne. Mais malgré des changements massifs à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, Adele prouve que les superstars établies ne combattent pas le « plancher de bruit » en streaming de la même manière.

En effet, des artistes comme Adele sont une exception assez drastique à la règle. Le PDG de Spotify, Daniel Ek, a déclaré un jour que sa plate-forme ingère plus de 70 000 singles par jour. Pour Adele, ce n’est qu’un bruit de fond, cependant, avec « Easy On Me » qui atteint facilement le sommet du tas.

L’exploit d’Adele surpasse facilement celui de BTS, dont « Butter » a été diffusé 20,9 millions de fois sur une période de 24 heures en mai de cette année. « Easy On Me » a battu « Butter » de plus de 14% – et bien plus haut après avoir supprimé les répétitions constantes des stans BTS. En effet, après que Spotify ait normalisé les lectures de « Butter », le total des flux d’une journée dépassait légèrement les 11 millions.

Plus au fur et à mesure que cela se développe.