Adele booste les ventes de vinyles et de CD en 2021, selon les données

. – Le streaming a dominé l’industrie de la musique pendant des années, mais 2021 a vu une augmentation notable des ventes d’albums physiques, en partie grâce au succès du dernier album d’Adele.

Les CD et les vinyles ont enregistré des ventes élevées en 2021, selon un rapport annuel de données musicales de fin d’année de MRC Data, publié cette semaine.

La résurgence du vinyle dans la culture n’a été rien de moins qu’une fusée. En 2011, le vinyle ne représentait que 1,7 % des ventes de musique physique et les CD le reste. En seulement 10 ans, ce nombre est passé à 50,4%, ce qui signifie que le vinyle a désormais dépassé les CD en tant que format physique le plus vendu pour la première fois depuis 1991, a rapporté MRC.

« Ces dernières années, j’ai remarqué que les clients préfèrent posséder physiquement de la musique, en plus du streaming, généralement sous sa meilleure forme (vinyle) », a déclaré Tobago Benito, propriétaire du magasin de disques DBS Sounds, dans le résumé des données du MRC.

Il attribue cela à la fois à l’inclusion de tourne-disques dans les films et à la télévision, et à la joie que les gens éprouvent à chercher un certain vinyle dans un magasin de disques, un vinyle qui peut « ramener de merveilleux souvenirs », a-t-il déclaré.

L’augmentation des ventes de vinyles est également un bond significatif par rapport à il y a tout juste un an, en 2020, lorsque le vinyle représentait 27,5 millions de ventes de musique physique, soit environ 40 % de toutes les ventes totales. Représenter près de la moitié des ventes totales est désormais significatif.

Une partie du succès de cette année pourrait être la sortie de « 30 », le premier album d’Adele en six ans. Sur vinyle, « 30 » s’est vendu à 108 000 exemplaires au cours de sa première semaine, la deuxième semaine de ventes de vinyles la plus importante depuis 1991, lorsque MRC Data a commencé à suivre ces ventes. L’album a été l’album le plus vendu sur vinyle cette année, suivi de la réédition de « Sour » d’Olivia Rodrigo et de « Red » de Taylor Swift.

Une partie de cela, a rapporté MRC, est liée au succès du Record Store Day, une promotion populaire qui a lieu au printemps. Les ventes de nouvelles sorties et de rééditions ont augmenté le Record Store Day depuis 2011, a déclaré MRC, grâce à la participation d’artistes populaires.

« De Metallica donnant de la crédibilité à RSD (et par extension aux disques / disquaires) en passant par leur sortie RSD il y a une décennie, à Taylor Swift, qui a mis les éditions vinyle de leurs récentes sorties au premier plan, non pas après coup, mais comme un partie importante de son lancement », a déclaré Carl Mello, directeur de l’engagement de la marque chez Newbury Comics, dans un communiqué.

Mais une surprise par rapport à l’année dernière a été le rebond des ventes de CD aux États-Unis, qui ont augmenté de 1,1%, passant de 40,2 millions de ventes en 2020 à 40,6 millions en 2021. Les ventes de CD ont diminué régulièrement pendant des années, de sorte qu’elles n’ont pas activement la baisse de l’année dernière pourrait être importante.

L’une des raisons de l’augmentation des ventes a été la sortie de « 30 » d’Adele et de « Red (Taylor’s Version) » de Taylor Swift.

La version CD de Target de « 30 », qui contenait trois pistes bonus, a aidé la version CD de l’album à vendre 378 000 exemplaires au cours de sa première semaine, la plus grosse semaine de vente de CD de 2021, a déclaré MRC. Une semaine plus tôt, « Red (Taylor’s Version) » s’est vendu à 146 700 exemplaires.

On ne sait pas si cette augmentation minuscule signifie que les CD sont à la hausse, mais cela pourrait indiquer un léger changement pour ceux qui s’accrochent encore au support.