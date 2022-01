Adele canalise Blanche-Neige dans la vidéo promotionnelle « Oh My God »

Corbeau B. Varona

C’est le deuxième aperçu qu’Adele a partagé de son prochain clip jusqu’à présent. Deux jours plus tôt, une vidéo teaser en noir et blanc de la chanson avait été publiée sur son Instagram.

Dans le clip, la silhouette d’Adèle est rétroéclairée par un cercle de lumières. Alors que les projecteurs se lèvent lentement sur elle, on peut la voir vêtue d’une robe longue et se préparant à chanter lorsque la vidéo s’interrompt brusquement, laissant ses fans désespérés.

« Je me sens prête pour 2022 », a-t-elle légendé le clip. « Il y a tellement de choses à venir, je suis impatient que vous le voyiez tous. »

Ce sera un mois chargé pour l’interprète de « Easy On Me ». Non seulement elle sort sa nouvelle vidéo, mais Adele est également sur le point de lancer sa résidence à Las Vegas, intitulée Weekends With Adele, moins de deux semaines plus tard.

À partir du 21 janvier, le chanteur se produira deux fois par week-end au Caesars Palace jusqu’au 18 avril. Les billets pour voir le chanteur de « Rolling in the Deep » se produire en personne ont été publiés en décembre et se sont rapidement vendus.