Adele célèbre son lancement prochain dans une mini-robe luxueuse

Adele, dans une luxueuse micro-robe, s’est remise à ses pieds | Instagram

Adele portait une micro-robe spectaculaire de la firme exclusive de Oscar de la Renta et complètement ébloui puisqu’en plus de mettre en valeur sa nouvelle silhouette, c’est l’une des pièces les plus récentes de la marque NOUS.

La chanteur, Adele, qui a également récemment créé la chanson « Doucement pour moi« Après l’avoir interprétée au public lors de la diffusion de son nouveau spécial télévisé, » Adele One Night « , elle a épaté tout le monde dans l’une de ses dernières apparitions.

Au cours des dernières semaines Adèle Il a volé les regards puisque le bien-être dont il jouit désormais se reflète dans les moments qu’il partage en public ou les séances photo de son compte sur les réseaux sociaux.

Adele en micro-robe luxueuse, ils se sont rendus à ses pieds. Capturer Instagram

Cependant, un grand événement pour le « chanteur Britanique « Il devrait être accompagné d’une grande fête, ceci après avoir joué dans le lancement de son nouvel album « 30« , un événement au cours duquel la native de Tottenham, à Londres, serait accompagnée de ses amis les plus proches et où elle était magnifique dans le design de la luxueuse marque de mode.

Le célèbre interprète de « Mettre le feu à la pluie« , Laurie Blue Adkins mieux connue dans la musique sous le nom de »Adèle« Il a opté pour un design haute couture innovant qui fait partie de la collection 2022 du célèbre designer dominicain.

En soi, le vêtement de l’interprète de « Bonjour« Il s’agissait d’une mini-robe de coupe asymétrique avec des détails orange, marron et argent, qui, d’après le compte officiel de la ligne, la définit comme un ensemble de fête avec des paillettes » Wild Strawberry « .

La plupart du temps, la pièce élégante est composée d’un motif original et élégant de fraises sauvages sinueuses de paillettes d’ambre et d’argent qui traversent la robe en tulle avec des manches et des bords déchiquetés qui ajoutent sa propre touche à l’un des choix de mode de la chanteuse. .

Sans aucun doute, aujourd’hui plus que jamais, Adele Laurie a l’air éblouissante alors qu’elle porte chacune des pièces avec une grande confiance et attitude, ceci après avoir apparemment surmonté quelques « attaques d’anxiété », comme l’a révélé Oprah Winfrey dans une interview précédente.

La auteur-compositeur-interprète, qui a réalisé une grande transformation en perdant 45 kilos, ce qui a non seulement eu un grand impact sur sa silhouette mais aussi sur la façon dont elle a affronté le difficile processus de divorce de sa relation passée avec Simon Konecki en 2019.

L’artiste musicale de 33 ans, avec les ventes les plus élevées au monde, lancera la sortie de son dernier morceau le 19 novembre prochain.