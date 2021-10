Adele choisit entre le prince William et le prince Harry dans les 73 questions de Vogue

Adele a été forcée de choisir entre le prince Harry et le prince William lors de son édition des 73 questions de Vogue, qui est sortie jeudi alors que la pop star fait la promotion de son prochain album. Au cours d’une série de questions « This or That », le Britannique de 33 ans a choisi le jeune frère royal sur un simple ultimatum « Harry ou William ».

Dans une série de questions sur tout ce qui est britannique, l’intervieweur a demandé à Adele de choisir entre Blur et Oasis, le chanteur principal d’Oasis Liam Gallagher et son frère Noel, et les frères royaux du pays, le prince Harry et le prince William. La chanteuse « Easy on Me » a rapidement choisi Blur plutôt qu’Oasis et Liam plutôt que Noel « sans aucun doute », mais a pris son temps pour répondre à la question royale. « Prince… Harry, » dit Adele avec hésitation avant d’adresser un sourire narquois à la caméra.

Sa réponse n’est pas une surprise pour ses fans de longue date, car elle a précédemment admis avoir le béguin pour Harry. Dans une interview accordée en 2011 au magazine Glamour, Adele a déclaré qu’elle était « après » le prince. « Je suis après le prince Harry », avait-elle déclaré à l’époque. « Je sais que j’ai dit que je ne sortirais pas avec un gingembre, mais si c’était le prince Harry ! Je serais une vraie duchesse alors. J’adorerais sortir une soirée avec lui, il a l’air d’avoir un bon rire. »

Encore aujourd’hui, Adele est désormais amie avec Harry et sa femme Meghan Markle. En août 2020, le journaliste royal Odie Scobie a confirmé à Entertainment Tonight qu’Adele et Markle « se connaissent plutôt bien » et « ont une histoire ». Les deux femmes ont aidé les victimes et leurs familles de l’incendie dévastateur qui a ravagé l’immeuble de 24 étages de la Grenfell Tower à Londres en 2017, tuant 72 personnes.

Adele est apparue dans l’interview vidéo populaire de Vogue, qui présente des célébrités donnant aux fans un coup d’œil à l’intérieur de leurs maisons tout en répondant à des questions personnelles rapides. Ailleurs dans l’interview, Adele a classé ses trois meilleurs albums de Beyoncé (I Am… Sasha Fierce, Lemonade et B’Day) et a donné quelques indices sur son propre album à venir. Lorsqu’on lui a demandé si elle pleurait jamais en interprétant ses chansons, elle a répondu: « Je le fais à pas mal de mes nouvelles » et a également admis que ses paroles préférées qu’elle a jamais écrites sont « toutes sur le nouvel album ». Révélant laquelle de ses chansons elle aime le plus, elle a déclaré que « Someone Like You » et « When We Were Young » avaient été sélectionnés, ainsi qu’une sur le nouvel album. Le nouvel album d’Adele, 30, sortira dans les bacs le vendredi 19 novembre.