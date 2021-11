Adele choquée alors que Samuel L Jackson pose sa question brûlante lors d’un concert

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Samuel L Jackson est peut-être l’une des plus grandes superstars d’Hollywood, mais il est devenu un fanboy absolu pour Adele.

L’acteur des Avengers a eu la chance de poser une question au chanteur de Hello lors du prochain concert d’ITV, An Audience With Adele, qui doit être diffusé dimanche.

Dans un clip teaser qui a fait ses débuts vendredi dans Good Morning Britain, Adele pose des questions au public étoilé, Samuel étant l’un des élus.

L’acteur emblématique a demandé : » Avez-vous déjà utilisé votre Adeleity pour sortir d’un billet ? Je ne peux pas croire que vous conduisiez en premier.

Adele a eu l’air choquée et a répondu: « Bien sûr que oui », désireuse de rappeler aux fans à quel point elle est humble malgré son statut de superstar et, oui, conduit sa propre voiture.

Le concert spécial verra la musicienne interpréter des morceaux de son nouvel album 30, qui sort aujourd’hui, ainsi que des morceaux classiques tels que Someone Like You, When We Were Young et Rolling In The Deep.

Adele se produira pour les fans britanniques ce dimanche sur An Audience With (Photo: ITV)



Samuel L Jackson faisait partie du public étoilé (Photo: Rex Features)

Le rappeur Stormzy, le comédien Alan Carr et l’actrice Emma Watson sont quelques-uns des nombreux visages célèbres qui apparaîtront dans l’émission spéciale unique, qui s’est tenue à l’emblématique London Palladium.

Une bande-annonce précédente commence par le chanteur de 33 ans disant: « J’ai un si grand fan d’An Audience With. »

Le concert a eu lieu le 5 novembre, en présence de stars telles que Dua Lipa et Idris Elba.

Phillip Schofield de This Morning faisait également partie de l’émission intime et a déclaré que la chanteuse était « très émotive quand elle est sortie ».

Plus : Adèle



C’est un grand jour pour Adele car elle a enfin sorti son quatrième album studio tant attendu, inspiré de son divorce avec son mari Simon Konecki et écrit pour expliquer la rupture à leur fils Angelo.

An Audience With Adele est diffusé dimanche à 19h25 sur ITV.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Adele : Qui est sa maman Penny Adkins et qu’est-il arrivé à son père ?



PLUS : Adele révèle qu’elle était en relation secrète après la fin du mariage de Simon Konecki : « Ce n’était pas bien »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();