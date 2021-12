Adele confirme sa résidence à Las Vegas

Adele a confirmé sa résidence à Las Vegas. La chanteuse de 33 ans a annoncé la nouvelle à ses fans mardi, affirmant qu’elle se lançait l’année prochaine dans la résidence Week-ends avec Adele au Caesar Palace Colosseum.

Les concerts débuteront le 21 janvier et se dérouleront tous les vendredis et samedis jusqu’au 16 avril, avec un court entracte le week-end des 18 et 19 février.

Selon DM, la confirmation de la résidence d’Adele à Las Vegas intervient après qu’il a été annoncé en juillet qu’elle serait sur scène, suivie de rumeurs en 2017, où il a été dit qu’Adele s’était vu offrir environ 27 millions de dollars pendant un an. à l’hôtel Wynn.

Dans une récente interview, Adele a parlé de son héroïne Céline Dion, qui est l’une des chanteuses les plus célèbres avec une résidence à Las Vegas.

La prévente des billets est déjà disponible via Ticketmaster Verified Fan jusqu’au jeudi 2 décembre 2021.

Une « prévente vérifiée pour les fans » débutera le 7 décembre et « seuls les fans qui ont reçu un code unique auront la possibilité d’acheter des billets pour les représentations selon le principe du premier arrivé, premier servi ».

La chanteuse « Easy on Me » a battu plusieurs records avec son nouvel album « 30 », notamment en étant l’artiste avec l’album le plus vendu aux États-Unis, trois jours seulement après sa sortie.

