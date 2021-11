Après la sortie de « 30 » par @Adele, Spotify a supprimé le bouton de lecture aléatoire comme option par défaut lors de la lecture d’albums. Maintenant, les auditeurs doivent écouter la liste des chansons de chaque album dans l’ordre, a annoncé un compte Twitter à ce sujet.

C’était la seule demande que j’avais dans notre industrie en constante évolution ! Nous ne créons pas d’albums avec autant de soin et de réflexion dans notre liste de chansons sans aucune raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous l’entendions. Merci Spotify pour l’écoute 🍷 ♥ ️ https://t.co/XWlykhqxAy – Adèle (@Adele) 21 novembre 2021

Le compte Twitter de Spotify a répondu : « Peu importe pour toi », et a ajouté des emojis de prière et d’étoile adressés au gagnant du Grammy. À partir de maintenant, les auditeurs ne peuvent plus mélanger l’ordre des chansons sur les pages d’album, mais ils peuvent cliquer sur une piste individuelle de l’album, donc en théorie, vous pouvez démarrer l’album à tout moment. « Shuffle » continuera d’être disponible dans les listes de lecture et est identifié comme un bouton avec deux flèches qui se croisent.