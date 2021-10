Adele dévoile les premières dates de son retour sur scène | Instagram

Tout semble indiquer que le célèbre chanteur Adele a déjà confirmé ses premiers rendez-vous pour enfin revenir sur scène, ce que sans aucun doute des millions de ses fans ont attendu avec suffisamment d’anxiété pour que cela se produise.

Adele fera son retour sur scène lorsqu’elle organisera deux dates de bienvenue en plein air l’été prochain en 2022.

Le chanteur britannique a sorti quelques concerts sur son nouvel album « 30 », prévu les 1er et 2 juillet 2022 à Hyde Park à Londres, avec une ouverture en prévente ce jeudi (28 octobre).

Notamment, le morceau de retour d’Adele « Easy On Me » a atteint la première place du classement officiel britannique vendredi dernier, établissant des records en cours de route.

Sans surprise, cette nouvelle chanson fait rugir les charts à travers le monde car elle commence au n ° 1 sur le Billboard Hot 100 et les charts mondiaux, le sondage national australien et ailleurs.

« Easy On Me » est le premier morceau extrait d’Adele’s 30, son quatrième album à venir qui sortira le 19 novembre.

Il s’agit de la suite de son album de 2015 « 25 », un album si populaire qu’Adele a été sacrée IFPI’s Global Recording Artist of the Year of the Year, un prix qui récompense le meilleur artiste en ventes physiques, téléchargements et streaming.

C’est ainsi que sa tournée mondiale à l’appui de cet album était une pure dynamite au box-office, mais malheureusement, à la fin, Adele était hors de vue du public pendant cinq longues années, jusqu’à ce que « Easy On Me » tombe complètement plus tôt ce mois-ci.

En revanche, lors de sa première interview en cinq ans, la chanteuse a annoncé avoir écrit son dernier album pour justifier sa rupture avec son fils et explique qu’elle n’a jamais voulu perdre du poids mais faire de l’exercice et a parlé de célébrité :

Je dois me préparer à redevenir célèbre, ce que je n’aime pas ».

L’artiste a parlé du personnel et du professionnel, de sa vie après le divorce, de son nouveau partenaire, de son fils Angelo et de sa perte de poids.

Cela peut vous intéresser : Adele parle de sa perte de poids, de son divorce et plus encore

Au cours d’une longue conférence à New York, il reflète ces années de travail hors des projecteurs, de plaisir, de développement de sa vie personnelle.

Il convient de mentionner que ces années-là, elle s’est réfugiée à Los Angeles plutôt qu’au Royaume-Uni, mais assure qu’elle est restée à l’écart du style glamour angélique et entourée de son fils et de ses animaux de compagnie.

Il est allé dans la ville californienne à cause du mode de vie et du beau temps, pour pouvoir faire des projets loin de la pluie avec son fils, et parce que les maisons étaient moins chères qu’à Londres, où il dit qu’il n’aurait pas pu se permettre une maison comme celui que vous avez aux États-Unis.