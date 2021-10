Adele dit qu’elle mange McDonald’s « au moins une fois par semaine »

C’est son repas du « couloir de la mort ».

Adele vient peut-être du Royaume-Uni, mais elle dit que son dernier repas sur Terre proviendrait d’une chaîne de restauration rapide américaine classique : McDonald’s.

Dans une vidéo pour British Vogue, publiée lundi, les connaissances de la chanteuse sur les plats britanniques célèbres ont été mises à l’épreuve. Comme le montre le clip, Adele, 33 ans, a dégusté une série de plats britanniques traditionnels – notamment du poisson-frites, des coques et un petit-déjeuner anglais complet – et a dû deviner chaque plat les yeux bandés.

Cependant, à un moment donné du clip amusant, la gagnante d’un Grammy a exprimé son amour pour nul autre que McDonald’s, révélant qu’elle mangeait un repas « trois plats » des Golden Arches « au moins une fois par semaine ».

Youtube

Adele réagit après que Peppa Pig l’appelle pour avoir dit qu’elle ne veut pas collaborer

Voir l’histoire

« Mon repas idéal, mon repas dans le couloir de la mort, mon dernier repas, serait un McChicken Nugget avec un Big Mac, puis des frites », a déclaré Adele.

«C’est mon trois-cours. J’en mange au moins une fois par semaine ! elle a ajouté.

Pendant un autre moment de la vidéo, la chanteuse « Easy On Me » a partagé qu’elle avait commencé à cuisiner elle-même il y a des années.

« J’ai appris à cuisiner par moi-même peut-être quand j’avais 18 ans », a déclaré Adele. « [For] peut-être deux mois, je recevais plein de plats à emporter, et ça coûtait trop cher, alors je pense avoir lu « 30-Minute Meals » du bon vieux Jamie Oliver. C’est ainsi que j’ai appris les bases de la cuisine.

« Même les Italiens que je connais ont dit ceci : que je fais des pâtes épicées incroyables », a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, Adele a ensuite révélé quel était son «plat britannique préféré».

« [It] serait un rôti du dimanche, ce que je suis assez doué pour faire tous les dimanches », a-t-elle déclaré, notant que c’est également le repas «préféré» de son fils Angelo.

La chanteuse « Hello » a ajouté qu’elle aimait la chaîne de restauration rapide sud-africaine Nando’s, qui est populaire au Royaume-Uni.

« Je reçois comme un quart de poulet avec de la salade de chou, du riz et des frites, et je reçois comme une chaleur moyenne [and] peri saupoudre également mes frites », a-t-elle déclaré.

Voir plus dans le clip complet, ci-dessus.

Adele couvre les numéros de novembre 2021 du Vogue américain et britannique, devenant la personne qui honorera simultanément les deux couvertures de magazine. Dans les profils étendus et approfondis, la lauréate d’un Oscar a évoqué le tollé suscité par son incroyable perte de poids de 100 livres, ainsi que par ce qui a conduit à la transformation. Voyez ce qu’Adele avait à dire, ici.

Vendredi dernier, Adele a sorti son premier single en six ans, « Easy On Me » – Découvrez le clip ici. Le morceau provient de son album tant attendu « 30 », qui sortira le 19 novembre.



.