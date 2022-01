Adele éblouit dans un portrait sans maquillage publié à l’occasion de son 33e anniversaire

Alors qu’elle commémore son occasion spéciale avec une série de nouvelles photos, la chanteuse « Someone Like You » est interrogée par les fans sur son prochain album dans la section des commentaires.

Adèle a eu 33 ans. En commémoration de sa journée spéciale, la hitmaker « Someone Like You » a lancé une série de photos sur son compte de réseau social, offrant aux fans son look éblouissant sans maquillage.

Le mercredi 5 mai, la chanteuse primée aux Grammy Awards s’est rendue sur Instagram pour partager trois photos amusantes d’elle. Le premier cliché a vu un portrait en noir et blanc d’elle souriante sans maquillage. Sur l’image, la chanteuse « Hello » a été vue avec un haut noir et une paire de créoles.

La deuxième photo montrait Adele joyeuse dans un maillot de bain coloré, tandis que le troisième et dernier cliché l’a capturée alors qu’elle tournoyait dans une longue robe noire tie-dye. Parallèlement à la publication, le hitmaker « Rolling in the Deep » a simplement écrit une légende qui disait « Thirty Free ».

Les fans n’ont pas tardé à louer le look époustouflant d’Adele sur les photos. Un fan a écrit dans la section commentaire de la publication : « ELLE VIENT POUR SLAY !!!!!! » Un autre s’est exclamé : « Joyeux anniversaire, reine ! D’autres fans, quant à eux, ont profité de l’occasion pour lui poser des questions sur la nouvelle musique. « Joyeux anniversaire, déesse absolue ! Bientôt de la nouvelle musique s’il vous plait et merci [love]”, lit-on dans l’une des enquêtes.

Un Instagrammer a spéculé que la légende d’Adele pourrait faire référence à un nouvel album puisque la chanteuse « Rumour Has It » a utilisé son âge pour titrer ses albums précédents. « Est-ce l’annonce de l’album ou ? » l’utilisateur a demandé. Même Ellen Degeneres semblait avoir soutenu l’idée du titre en écrivant : « Joyeux anniversaire ! J’espère que c’est le nom de votre prochain album.

Cela faisait longtemps qu’Adèle n’avait pas sorti d’album. Son dernier record était le « 25 » de 2015. En janvier, la mère d’un enfant a célébré le 10e anniversaire de son album « 21 ». Parallèlement à la couverture de l’album, elle a écrit sur Instagram : « Eh bien, jamais ! Joyeux ami de 10 ans ! C’est fou comme je me souviens si peu de ce que c’était et de ce que je ressentais il y a dix ans. Mais merci du fond du cœur de nous avoir laissé entrer dans vos vies et de m’avoir laissé être la bande originale de certaines d’entre elles x. »

