Adele aurait eu les larmes aux yeux alors qu’elle retournait sur scène à Londres le week-end dernier pour enregistrer son concert spécial pour ITV.

Le chanteur Hello a enregistré le très attendu An Audience With Adele au London Palladium samedi soir avec une foule de stars dans le public, dont Idris Elba, Dua Lipa, Samuel L Jackson, Emma Watson, Alan Carr et Stormzy.

Elle a également été rejointe par son petit ami Rich Paul qui s’est rendu au Royaume-Uni avec elle pour la première fois depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble plus tôt cette année. Le couple a été vu quitter le lieu du centre de Londres dans sa voiture et semblait être de bonne humeur après la grande soirée.

Selon certaines informations, Adele, 33 ans, a fondu en larmes et a admis être » tellement nerveuse » en se produisant dans sa ville natale pour la première fois depuis 2017.

Elle a dit au public: « Je suis foutu », rapporte The Sun.

On dit qu’Adele a retrouvé un visage familier de son enfance tout en donnant le micro à Alan Carr afin qu’il puisse divertir le public pendant qu’elle se maquillait à nouveau. Le comédien, 45 ans, aurait tenté de chanter la dernière chanson du chanteur Easy On Me, provoquant les rires de la foule.

Un initié a déclaré à la publication: » Adele était enjouée et amusante sur scène, mais on pouvait dire qu’elle ressentait la pression.

«Elle sonnait mieux que jamais, mais il y a eu quelques faux départs tout au long de la soirée, que ce soit à cause de problèmes techniques ou de ses nerfs.

« Mais c’était un événement absolument incroyable – il n’y avait pas un œil sec dans la maison. »

Un autre spectateur chanceux a déclaré: » Adele était vraiment émue de remonter sur scène et d’interpréter ces nouvelles chansons incroyablement brutes.

«Elle a chanté un morceau intitulé Hold On qui, selon elle, l’avait aidée à traverser les moments les plus difficiles de son divorce.

« Elle a dit que cela la rendait vraiment fière maintenant quand elle l’écoutait parce qu’elle avait parcouru un si long chemin pour se sentir à nouveau heureuse. »

La présentatrice de Good Morning Britain, Kate Garraway, a promis que les fans allaient assister à une excellente émission lorsqu’elle sera diffusée plus tard ce mois-ci et a écrit dans une publication Instagram: «Wow wow et wow … @adele, vous étiez au-delà du sensationnel ce soir – drôle, émouvant et cette VOIX !! !

« Tellement ravi d’être dans le public (et quel public – vous le verrez bientôt sur @itv) pour entendre des chansons du nouvel album tout à fait génial #adele30 et bien sûr de ses classiques légendaires. Mon ami @jamesdelamare_ pensait juste que c’était la meilleure nuit de sa vie – et il n’était pas seul ! Tellement reconnaissant d’en faire partie.

Adele sortira son quatrième album studio tant attendu 30 le 19 novembre. An Audience With Adele sera diffusé sur ITV le dimanche 21 novembre.

