Adele : Espérons que ’30’ soit meilleur que son interview avec Oprah

Beaucoup a été chanté mais peu a été dit lors de « Adele One Night Only », l’émission spéciale de deux heures de CBS dimanche avec un concert privé de la chanteuse britannique – enregistré à l’Observatoire Griffith le mois dernier – et une interview tournée séparément avec Oprah.

La performance s’est ouverte avec «Hello», bien sûr, et s’est déroulée devant un petit public de stars telles que Melissa McCarthy, Ellen DeGeneres, Tyler Perry, James Corden, Gabrielle Union, Gordon Ramsey, Dwyane Wade et Lizzo. L’air élégante dans une robe de bal sirène noire et un chignon élégant, Adele a chanté du haut des marches de l’observatoire alors que le soleil se couchait, le panneau Hollywood et les lumières de la ville accentuant le glamour du moment et l’attrait terre-à-terre de sa musique.

Le concert spécial préenregistré était entrecoupé de la première interview télévisée de la chanteuse faisant la promotion de son quatrième album, « 30 », qui arrive vendredi. L’attente pour le spécial était palpable: la femme de 33 ans, l’un des artistes les plus vendus au monde, a fait une pause de six ans – au cours de laquelle elle a eu un fils, marié et divorcé, et a perdu 100 livres. Bref, plein de matière fraîche pour un nouvel album plein de grosses émotions, dont elle a chanté en grande partie lors du concert spécial.

Comme Adele l’a clairement indiqué au fil des ans, c’est la musique où elle est la plus expressive, ce qui est certainement né dimanche soir par son entretien sans incident et clairement non révélateur avec Oprah, qui n’a réussi qu’à interrompre l’élan de la performance. L’animateur, qui a triomphé cette année avec une interview à succès du prince Harry et de Meghan Markle, a essayé de trouver la femme compliquée derrière les paroles émouvantes en demandant – de 100 manières différentes – comment Adele écrit des chansons aussi émouvantes. Mais l’artiste est restée cachée derrière la coque robuste et sans fioritures qu’elle a longtemps entretenue, même après avoir obtenu son diplôme avec l’âge pour le costume blanc impeccable et le jardin secret.

Adele peut ne pas croire qu’elle est si « profonde » dans la « vraie vie », mais sa réticence n’a pas empêché Oprah d’essayer de trouver l’incarnation humaine de « First Love » ou « When We Were Young » dans la femme assise en face d’elle. .

Est-ce l’album du divorce ? « J’ai passé beaucoup de temps assis dans mes propres sentiments », a déclaré Adele, qui a ensuite parlé à grands traits de son mariage de deux ans et de son divorce avec Simon Konecki, le père de son fils de 9 ans, Angelo. .

Qu’en est-il des paroles sombres de son nouveau morceau, « Hold On » – ont-elles été inspirées par la douleur de la séparation ? « C’est un processus. Le processus d’un divorce, le processus d’être un parent seul, le processus de ne pas voir votre enfant tous les jours n’était pas vraiment un plan que j’avais quand je suis devenue maman.

Adele est interviewée par Oprah Winfrey pour l’émission spéciale « Adele One Night Only » de CBS.

(Joe Pugliese / Harpo Productions / CBS)

La perte de poids ? Ce n’est pas un si gros problème. Elle n’essayait pas de perdre du poids, elle essayait juste de remettre sa vie sur la bonne voie ; elle a dit qu’elle avait arrêté de boire et qu’elle avait commencé à s’entraîner beaucoup.

L’accueil du public à sa nouvelle forme – les gens qui lui reprochent de perdre du poids ? Elle a toujours été bien avec son corps. Et elle n’essaie de faire honte à personne : « J’essaie juste de régler ma propre vie. »

Au cas où vous vous demanderiez ce que mange Adele, elle aime le chinois, elle a mangé chez McDonald’s la veille de l’entretien et elle n’a pas la dent sucrée. Mais sinon, chaque fois que les choses menaçaient de devenir trop intimes, le concert faisait irruption dans l’interview – même si, il faut l’avouer, il n’y avait pas beaucoup d’humeur à briser.

Adele a chanté des numéros comme son nouveau single « Easy on Me » et son thème de Bond « Skyfall » avec une précision caractéristique, ses boucles d’oreilles en forme de Saturne capturant la lumière alors que l’ensemble s’illuminait autour d’elle. Même le très nerveux Gordon Ramsey avait l’air carrément froid sous son charme. Dommage que les téléspectateurs n’aient pas apprécié la même expérience, balancé tout sauf en douceur entre l’émission et l’interview.

Au moins, le concert a apporté un peu plus de drame. Adele a aidé un fan à planifier une demande en mariage surprise avec sa petite amie. Il l’a emmenée à l’observatoire les yeux bandés, l’a démasquée, puis a posé la question devant la foule de célébrités et le chanteur. (Heureusement pour lui, et Adele, elle a dit oui.)

L’Adele la plus transparente et la plus vulnérable apparue lors de l’émission spéciale de deux heures n’était pas pendant l’interview mais sur scène, lorsqu’elle a parlé directement à son fils. « C’est la première fois que mon fils me voit jouer », a déclaré Adele en pleurant. « C’est l’honneur absolu de ma vie, bébé, de t’avoir ici ce soir. »

Le spectacle s’est terminé avec le tube « Rolling in the Deep », mettant le public sur ses pieds et remettant Adele sous les projecteurs pour ce qu’elle fait de mieux : sa musique.