Adele et la signification de tous ses tatouages ​​| Instagram

Il ne fait aucun doute que les tatouages ​​du célèbre chanteur Adele a capté l’attention de tout le monde pendant longtemps sur chaque photo, car on y voit chacune d’elles et elles sont très belles.

La vérité est qu’un bon sujet à aborder, en plus de sa voix incroyable et de son nouvel album ’30’ qui marque son retour sur la scène musicale, est celui de la tatouages d’Adèle.

Et c’est que la belle interprète de ‘Skyfall’ aime aussi marquer son corps de belles significations.

Son premier tatouage est sur son poignet gauche et représente une pièce d’un centime, puis dans un cercle où il est écrit « un centime » à l’intérieur, en bas il y a un cœur.

Le tatouage fait référence à sa mère Penny Adkins avec qui Adele est très proche et la chanteuse elle-même a fait référence au fait que son tatouage est en l’honneur de sa mère.

Sur sa main gauche se trouve également « Paradise », un tatouage réalisé dans le célèbre studio Bang Bang.

Cependant, au fil des ans, l’encre a disparu du tatouage et beaucoup suggèrent que l’artiste a peut-être voulu l’effacer pour une raison quelconque.

Sur son avant-bras droit, il a l’une de la planète Saturne avec son orbite qui a pu être vue à plusieurs reprises pendant « Adele One Night Only » qui s’est parfaitement combinée avec ses vrilles de la planète.

Elle l’a fait après avoir subi une crise d’angoisse en 2017 qui l’a forcée à annuler deux spectacles au stade de Wembley.

Cela fait référence à Saturne rétrograde qui affecte les personnes âgées de 27 à 30 ans, marquant le début ou la fin d’un moment important de la vie.

Son oreille droite, derrière elle et au-dessus du cou, est un la majuscule de style gothique.

On pensait que cela faisait référence à son nom, mais apparemment c’est un geste d’affection d’Adèle pour se souvenir de la naissance de son fils Angelo.

Notamment, Adele est l’une des artistes musicales les plus vendues au monde, avec plus de 120 millions de ventes entre albums et singles.

Tout au long de sa carrière, Adele a réussi à obtenir une reconnaissance mondiale pertinente, ce qui l’a amenée à remporter des prix notables tels que; un total de quinze Grammys, neuf Brit Awards, un Oscar et un Golden Globe, entre autres.