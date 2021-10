Adele et le régime Sirtfood qui vous aide à perdre plus de poids | Instagram

La chanteuse britannique qui a volé le cœur de millions de personnes grâce aux paroles de ses chansons est bien Adele, qui depuis quelques années a eu un changement impressionnant de sa silhouette, puisqu’elle a perdu plusieurs kilos grâce au Régime Sirtfood.

Beaucoup se sont demandé comment il se fait que Adèle Il a réussi à perdre du poids non seulement si vite, certaines questions que ses fans se sont posées sur la santé du chanteur, sachant qu’il va bien malgré avoir tant perdu.

On dit que ce régime est célèbre parce que vous pouvez manger certains aliments qui seraient généralement interdits dans n’importe quel régime, comme le chocolat et aussi la boisson qui résulte du broyage et de la transformation du raisin dans des fûts en bois.

Sirtfood a été lancé comme proposition de régime en 2016, précisément par deux professionnels du domaine : Glen Matten et Aidan Goggins, avec lesquels on pouvait perdre jusqu’à 3 kilos par semaine.

Cela consiste à consommer des aliments qui contiennent des protéines appelées sirtuines, d’où le nom du régime, ces protéines sont attribuées à la perte de poids, la régulation du métabolisme, la réduction de l’inflammation.

Des études médicales affirment que la sirtuine aide le métabolisme à brûler les graisses plus rapidement, quelque chose de pratique pour tout le monde, vous ne le pensez pas, et surtout, vous ne perdez pas de masse musculaire, comme c’est généralement le cas avec d’autres régimes.

Sur Internet, vous pouvez trouver des listes d’aliments qui contiennent ces protéines, cependant il est recommandé d’aller voir un nutritionniste qui vous fera un plan de repas.

Certains aliments qui contiennent de la sirtuine :

Cannelle Cacao (chocolat) Pomme Huile d’olive Vin Graines de chia Myrtilles Fraises Mûres

Il est certain que si à un moment de votre vie vous avez suivi un régime, vous reconnaîtrez certains éléments de la liste et d’autres vous surprendront simplement par leur caractère inhabituel.

Adèle continue de ravir ses fans malgré le fait qu’il n’avait pas présenté de nouvel album depuis cinq ans et avec la sortie récente de celui-ci a fait s’effondrer les réseaux non seulement pour son nouveau single « Easy On Me », qui d’ailleurs est devenu assez un tube.

Ce qui a le plus surpris dans cette beauté et talent chanteur Britannique est le fait de son changement physique, que nous remarquons depuis quelques années, malgré cela à chacune de ses apparitions cela devient encore plus surprenant.