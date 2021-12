Adele et Rich Paul se tiennent la main pendant la soirée aux côtés de Jay-Z

Adèle et Paul riche continuent de montrer ce que c’est que d’être aimé.

Et si vous avez besoin de preuves, ne cherchez pas plus loin que l’instantané mignon de la dernière soirée du couple. Le 16 décembre, les deux hommes ont assisté au match de football du jeudi soir entre les Chargers de Los Angeles et les Chiefs de Kansas City au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie. Au cours de leur sortie, le couple a été rejoint par Jay Z, ainsi que le partenaire commercial de Rich, Carter non-conformiste.

Pendant le match, les deux ont été repérés par ESPN se tenant la main alors qu’ils étaient assis côte à côte dans leur suite. Sur la photo, la chanteuse de 33 ans porte un pull noir à manches longues et des créoles dorées superposées, tandis que l’agent sportif de 40 ans porte une veste universitaire noire.

En ce qui concerne leur rendez-vous galant, nous connaissons une personne qui se sent peut-être un peu FOMO. James Lebron, qui est également l’un des clients de Rich, a retweeté en plaisantant la photo d’ESPN en écrivant : « Qui sont les + 1 de Jay-Z et Adele ???? »