Adele et Rich Paul tiennent la main à côté de Jay-Z au match des Chargers

Adèle et Riche Paul ne pouvaient pas se tenir la main lors du match des Chargers contre les Chiefs jeudi … se blottir dans une suite et traîner avec Jay Z et Carter non-conformiste.

Le crooner lauréat d’un Grammy et le méga-agent sportif ont été aperçus en caméra pendant le deuxième quart de Thursday Night Football … et le couple était en mode PDA complet alors que Hov et James Lebron‘ l’associé était assis juste à côté d’eux.

En parlant de Bron, la superstar des Los Angeles Lakers semblait avoir un sérieux FOMO alors que ses deux amis les plus proches traînaient avec les grands musiciens – publiant une réponse enjouée à une photo des colocataires sur Twitter.

« Qui sont les +1 de Jay-Z et Adele ??? ? » a tweeté le roi Jacques.

Qui diable sont les +1 de Jay-Z et Adele ???? https://t.co/36XFD9Xajv – LeBron James (@KingJames) 17 décembre 2021 @KingJames

Ce doit être une déception que James a dû manquer le plaisir – il a toujours été un ÉNORME fan de Hov et adore assister à un match de football de temps en temps.

Mais, avec les Lakers affrontant les Minnesota Timberwolves vendredi, il est logique qu’il ait dû s’absenter.

Adele et Rich sont inséparables depuis devenir public plus tôt cette année — faire des soirées, événements sportifs et tout le reste ensemble.

Rappelez-vous, Hov aide à organiser le spectacle de la mi-temps du Super Bowl … alors peut-être qu’Adele sera la prochaine pour SB57 en Arizona ??

Quant au match, c’était un thriller en prolongation… avec la victoire des Chiefs, 34-28.