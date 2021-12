Adele et Selena Gomez prononcent des discours d’acceptation surprise des PCA 2021

LA STAR DE LA TÉLÉ COMÉDIE DE 2021



Andy Samberg, Brooklyn Neuf-Neuf

Dwayne Johnson, jeune rock

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Kenan Thompson, samedi soir en direct

GAGNANT : Selena Gomez, Only Murders in the Building

Steve Martin, Seuls les meurtres dans l’immeuble

Wanda Sykes, Les Upshaws

Yara Shahidi, adulte

LE DIALOGUE DE JOUR DE 2021

Bonjour Amérique

Vivre avec Kelly et Ryan

Discussion de table rouge

GAGNANT : Le salon Ellen DeGeneres

Le spectacle de Kelly Clarkson

La vue

Le spectacle de Wendy Williams

AUJOURD’HUI

LE TALK SHOW NUIT DE 2021

Full Frontal avec Samantha Bee

Jimmy Kimmel en direct !

La semaine dernière ce soir avec John Oliver

Tard dans la nuit avec Seth Meyers

L’émission quotidienne avec Trevor Noah

Le Late Late Show avec James Corden

Le Late Show avec Stephen Colbert

GAGNANT : L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon



LE CONCOURS CONCOURS 2021

Cody Rigsby, Danse avec les stars

Gottmik, la course de dragsters de RuPaul

JoJo (chanteur), le chanteur masqué

GAGNANT : JoJo Siwa, Danse avec les stars

Katie Thurston, La Bachelorette

Matt James, le célibataire

Symone, la course de dragsters de RuPaul

Wiz Khalifa, le chanteur masqué

LA RÉALITÉ STAR 2021

Erica Mena, Amour & Hip Hop Atlanta

Joe Amabile, célibataire au paradis

Kandi Burruss, les vraies femmes au foyer d’Atlanta

GAGNANT : Khloé Kardashian, L’Incroyable Famille Kardashian

Kim Kardashian West, à l’écoute des Kardashian

Lisa Rinna, les vraies femmes au foyer de Beverly Hills

Mike « La situation » Sorrentino, vacances en famille sur la côte du New Jersey

Nicole « Snooki » Polizzi, vacances en famille sur la côte du New Jersey