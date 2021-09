Adele et son petit-ami Rich Paul s’officialisent sur Instagram. La chanteuse et son petit ami l’agent sportif ont assisté au mariage d’Anthony Davis à Los Angeles et ont publié la photo de son look sur le réseau social.

La chanteuse “Hello” a posté une photo en noir et blanc d’un photomaton d’elle-même et de son petit ami Rich au mariage d’Anthony Davis et Marlen P ce samedi à LA

Adele était magnifique dans sa robe Schiaparelli. Rich avait l’air très élégant dans son smoking de velours. Comme d’habitude, dans ces débuts de couples célèbres, Adele a mis la photo d’eux deux en dernier dans le post avec un emoji coeur rouge.

Le chanteur britannique et le super agent sportif ont été liés pour la première fois en juillet lorsqu’ils ont été vus assis ensemble lors d’un match des finales de la NBA, deux mois après avoir laissé entendre qu’ils avaient passé du temps ensemble. Des sources ont confirmé qu’Adele et Rich Paul étaient bien en couple.

Depuis lors, le couple a été vu à de nombreuses occasions et événements. Adele était mariée à Simon Konecki, avec qui elle a un fils de 8 ans, Angelo. Leur divorce a été finalisé en mars.

Ainsi, Adele et son petit-ami Rich Paul s’officialisent sur Instagram. Elle est magnifique, son maquillage… J’ADORE ! Au fait, le premier commentaire que j’ai vu sur ton Insta était… “où est l’album soeur ?” (où est l’album sis ???) et il a des milliers de likes… LOL !