Adele et son petit ami Rich Paul sont désormais officiels sur Instagram

Bonjour, c’est Adèle et son copain Paul riche sur Instagram!

Le dimanche sept. Le 19, la gagnante d’un Grammy, 33 ans, a partagé sur sa page de rares photos d’elle, dont une photo la montrant avec l’agent sportif de 39 ans, ce qui marque la première fois qu’elle l’inclut sur ses plateformes de médias sociaux.

La chanteuse, qui avait l’air ultra glam dans une robe noire Schiaparelli avec des accents blancs bouffants sur les épaules, et Rich ont posé ensemble dans un photomaton chez la star des Lakers de Los Angeles Anthony Davis‘mariage à Marlen P. Parmi les autres participants figuraient ses coéquipiers James Lebron —Un des clients de Rich — et Russell Westbrook ainsi que l’ancien entraîneur adjoint des Laker et actuel des Dallas Mavericks, Jared Dudley.

Adele et Rich ont été aperçus à plusieurs reprises ces dernières semaines, notamment lors d’un rendez-vous à Los Angeles le 30 août. Ils ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en juillet, quatre mois après que la chanteuse a finalisé son divorce avec Simon Konecki—avec qui elle partage un fils de 8 ans Angelo.