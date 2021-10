Dire bonjour à Adèlela nouvelle chanson de !

La gagnante d’un Grammy est enfin de retour avec son single tant attendu, « Easy On Me », de son album « divorce » autoproclamé, 30, qui sortira le 19 novembre.

Adele ouvre la chanson puissante en disant qu’elle a l’impression de se noyer dans une rivière tout en essayant désespérément de trouver de l’or, avant de réfléchir à sa relation avec son ex. Simon Konecki. « Bébé, laisse-moi entrer », chante-t-elle, lui demandant « d’y aller doucement, bébé ». Le refrain émotionnel continue : « J’étais encore un enfant / Je n’ai pas eu la chance de / Sentir le monde qui m’entoure. »

La chanteuse de « Rolling in the Deep » dit qu’elle « a changé qui j’étais pour vous mettre tous les deux en premier », mais a finalement renoncé au mariage. La part de paire est Angelo, 8.

Adele a taquiné la sortie de « Easy On Me » il y a deux semaines, donnant aux fans impatients une raison d’attendre le 15 octobre. Dans la vidéo Instagram en noir et blanc, on la voit mettre une cassette dans un autoradio et monter le volume. Alors qu’elle roule sur la route, des papiers volants s’envolent par les fenêtres et les premières notes de la chanson commencent à jouer.