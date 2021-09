Adele fait sensation en surprenant la danse reggaeton

in

Une vidéo a récemment été publiée où le célèbre chanteur Adele a été assez surprise en montrant ses pas de danse avec Lebron James et Anthony Davis, devenant une tendance dans divers réseaux sociaux.

Après le week-end, la chanteuse Adele a confirmé sa romance avec Rich Paul, l’un des agents sportifs les plus importants de la NBA en partageant des photos d’un mariage d’un joueur de la NBA, auquel ils ont assisté, maintenant ils ont publié une vidéo de la chanteuse s’amusant à l’événement.

Dans la vidéo, vous pouvez voir le chanteur danser reggaeton et sans aucun doute fait grand bruit sur les réseaux sociaux.

Comme prévu, la chanteuse britannique a suscité une grande controverse, car elle a montré qu’elle dansait extrêmement bien les rythmes latins et que le matériel a déjà commencé à devenir viral.

Dans une vidéo, vous pouvez voir la chanteuse danser au rythme de la chanson ‘Loco’ de Justin Quiles, Chimbala et Zion & Lenox, tout en bougeant ses épaules.

En revanche, la chanteuse de Someone Like You est réapparue sur le célèbre réseau social Instagram avec une tenue dramatique dans laquelle elle retrouve le glamour du vieux Hollywood.

La chanteuse Adele a partagé un carrousel de trois images inhabituelles montrant les angles de sa robe sculpturale et les boucles d’oreilles audacieuses qu’elle a choisies pour compléter la silhouette Old Hollywood avec une touche supplémentaire.

Les perles douces suspendues dans des dents en or sont emblématiques parmi les éléments intrigants au cœur du glamour surréaliste de Schiaparelli.

Adele portait ses cheveux en arrière avec une ligne au milieu qui exposait ses épaules, idéale pour coiffer la silhouette.

Adele est une auteure-compositrice-interprète britannique reconnue dans le monde de la musique pour sa grande voix, qui l’a amenée à remporter 15 Grammys, un Oscar et un Golden Globe.

Cela fait sans aucun doute d’elle l’une des artistes les plus importantes de cette époque.

Pourtant, en plus de son talent, Adele a beaucoup fait parler depuis sa perte de poids et les rumeurs de sa liaison avec Rich Paul.

Cependant, ce week-end, la chanteuse était à nouveau sur toutes les lèvres en publiant quelques photos via son Instagram, posant comme nous l’avons mentionné plus tôt.

C’est sans aucun doute une fille à admirer et ses millions d’admirateurs sont plus que ravis pour elle.