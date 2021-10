Adele fait tomber BTS pour établir un record Spotify au milieu de la sortie du nouveau single « Easy on Me »

Adele est revenue au sommet des charts vendredi avec son nouveau single « Easy On Me » après une absence musicale de six ans. Les fans réclamaient clairement son retour, et dans les 24 heures qui ont suivi la sortie du single à minuit, heure du Royaume-Uni, Adele bat déjà des records. Spotify a annoncé vendredi que « Easy On Me » a dépassé « Butter » de BTS et est devenu le détenteur du record de la plupart des flux en une seule journée.

« Et juste comme ça, Adele a établi un nouveau record », a tweeté vendredi le service de streaming. Bien que le nombre total de flux n’ait pas été révélé, BTS avait précédemment établi ce record en mai avec 11 millions de flux. Cependant, même les stans de la K-pop ne pouvaient vaincre Adele.

Et juste comme ça, @Adele a établi un nouveau record pic.twitter.com/WIz55hQmln – Spotify (@Spotify) 15 octobre 2021

« Easy On Me » est le premier single du quatrième album studio d’Adele, 30, qui arrivera le 19 novembre. L’album longtemps retardé se penchera sur son divorce avec Simon Konecki et apportera sûrement la marque de chagrin d’amour de la chanteuse dans un nouveau ère. Adele a fait l’annonce de l’album sur les réseaux sociaux cette semaine, expliquant que malgré les troubles de ces dernières années, elle a enfin trouvé un peu de paix.

« J’étais certainement loin de l’endroit où j’avais espéré être quand j’ai commencé il y a près de 3 ans », a écrit le gagnant d’un Grammy. « Bien au contraire en fait. Je compte sur la routine et la cohérence pour me sentir en sécurité. Je l’ai toujours fait.

« J’ai appris beaucoup de vérités épouvantables sur moi-même en cours de route », a admis Adele. « J’ai perdu de nombreuses couches, mais je me suis aussi enveloppé dans de nouvelles. J’ai découvert des mentalités vraiment utiles et saines pour diriger, et j’ai l’impression d’avoir enfin retrouvé mes sentiments. J’irais jusqu’à dire que je ‘ Je ne me suis jamais senti aussi paisible de ma vie. Et donc, je suis prêt à enfin sortir cet album. «

Adele est connue pour ses chansons sur le chagrin, et son prochain album n’est pas différent. Elle a dit à British Vogue qu’une chanson de l’album parle « de toute évidence de choses qui se sont passées » dans son mariage, « mais je voulais la mettre sur l’album pour montrer [her son] Angelo comme j’attends de lui qu’il traite son partenaire, que ce soit une femme ou un homme ou autre. »