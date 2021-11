Adele fait une annonce surprenante concernant la tournée après la sortie de l’album ’30’

Adele prend le monde d’assaut cette semaine en sortant son 4e album studio, 30, le 19 novembre. En prélude à la sortie de l’album, la chanteuse « Easy on Me » a repris Rolling Stone et a expliqué pourquoi elle avait mis six ans pour sortir de la nouvelle musique. Adele a expliqué que son album avait été retardé à plusieurs reprises pour plusieurs raisons, en grande partie à cause de la pandémie de coronavirus en cours. Cependant, elle avait toujours l’impression que c’était le meilleur moment au monde pour le sortir.

« S’il ne sortait pas maintenant, je pense que je ne le sortirais probablement jamais », a-t-elle admis. « Je sais que j’aurais changé d’avis et me serais dit ‘C’est parti. Commençons le prochain album.’ Et je ne pouvais pas faire ça à cet album. J’ai l’impression qu’il mérite de sortir. »

La chanteuse a également reconnu qu’en raison du paysage mondial actuel, sa musique pourrait être associée à une période plus sombre de la vie des gens. « Personne ne veut se souvenir de cette période de temps », a-t-elle déclaré. « Évidemment, c’est bien mieux que l’année dernière, mais le jour où mon album sortira, un être cher sera mort de COVID. Pour eux, ce sera un rappel à chaque fois qu’ils entendent » Easy on Me « à la radio. «

Adele a également révélé qu’elle ne suivrait pas l’album avec une tournée massive en raison de la pandémie. « C’est trop imprévisible, avec toutes les règles et tout ça », a-t-elle déclaré. « Je ne veux pas que quiconque vienne à mon émission effrayé. Et je ne veux pas non plus attraper COVID. » Cependant, vous pouvez toujours écouter certaines des voix du chanteur en direct en regardant Adele One Night Only. L’émission spéciale fait ses débuts sur CBS le dimanche 14 novembre à 20 h 30 HE / 20 h HP. Il sera également disponible en streaming à la demande sur la plateforme de streaming ViacomCBS Paramount+

Si vous n’êtes pas à proximité d’une télévision dimanche soir, vous pouvez toujours la diffuser en utilisant des plates-formes de télévision Internet telles que YouTube TV, Fubo TV, Sling, etc. Les abonnés Paramount + peuvent également diffuser leurs stations CBS locales via l’application, vous pouvez donc consulter les performances d’Adele de cette façon. Après les diffusions spéciales, il sera disponible en streaming sur Paramount+.