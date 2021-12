Adele fait une grande annonce après la sortie de son nouvel album

Adele a fait une annonce majeure aux fans ravis de la voir interpréter ses nouvelles chansons à partir du 30 mardi. L’interprète de « Easy on Me » a annoncé une résidence à Las Vegas au Colosseum du Caesars Palace Hotel. Les concerts du week-end commenceront le 21 janvier 2022 et les billets seront mis en vente la semaine prochaine, mais les fans doivent d’abord s’inscrire.

Les concerts de Week-ends avec Adele dureront 12 semaines, se terminant le samedi 16 avril 2022. Le seul week-end qu’Adele a de congé est du 18 au 19 février, lorsque Van Morrison se produira au Caesars Palace, note Variety. Morrison a notamment protesté contre les mandats de vaccins COVID-19, et la page Web des protocoles de santé et de sécurité du Caesars Palace ne répertorie pas les exigences en matière de vaccins pour le moment. Le Colisée a une capacité officielle de 4 100 places, ce qui rend ces spectacles beaucoup plus intimes pour Adele que les énormes spectacles de stade qu’elle a joués après la sortie de son album 25 en 2016 et 2017.

Les billets pour les spectacles d’Adèle ne seront pas faciles à acquérir. Les fans doivent s’inscrire en utilisant Ticketmaster Verified Fan, et l’inscription a ouvert mardi matin et se termine jeudi à 23h59 PT. Après cela, la prévente vérifiée pour les fans commence le mardi 7 décembre à 10 h 00, heure du Pacifique, et un fan vérifié a besoin d’un code unique pour acheter ses billets. Si la demande de billets dépasse les attentes lors de la prévente vérifiée des fans, les billets ne seront pas disponibles pour le grand public. Vous pouvez vous inscrire maintenant sur VerifiedFan.Ticketmaster.com/Adele.

Alors que 25 a été soutenu par une grande tournée mondiale, 30 ne seront pas dus à l’incertitude liée à la pandémie de coronavirus. Au lieu de cela, Adele a programmé des spectacles d’événements spéciaux, comme le spécial One Night Only CBS filmé à l’extérieur de l’observatoire Griffith à Los Angeles. En octobre, elle a annoncé des spectacles à Hyde Park à Londres les 1er et 2 juillet. Adele a également filmé un épisode de la série ITV An Audience with… au London Palladium qui a été diffusé le 21 novembre.

Ce n’est pas comme si Adele devait faire une tournée de concerts pour promouvoir le nouveau disque de toute façon. L’album a fait ses débuts au sommet du palmarès des albums Billboard 200 cette semaine avec 839 000 unités, le plus gros début de la première semaine de 2021. C’est également déjà l’un des albums les plus vendus de l’année, déplaçant même plus d’exemplaires que Evermore de Taylor Swift. . Il a fallu 11 mois pour que l’album de Swift se vende à 462 000 exemplaires. Pendant ce temps, 30 n’est sorti que depuis le 19 novembre.

30 est le quatrième album d’Adele et son premier depuis 25 est sorti en 2015. L’album comprend les singles « Easy on Me » et « Oh My God », ainsi que des collaborations avec les producteurs Max Martin, Greg Kurstin et Ludwig Goransson. L’édition Target propose également un duo de « Easy on Me » avec le chanteur country Chris Stapleton.