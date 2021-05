Adele fête son 33e anniversaire plus librement que jamais

Le chanteur a partagé un album avec trois images et elles ont toutes quelque chose en commun: quand on les voit, la première qui vient à l’esprit est “Bonheur et liberté”. Le premier est un portrait en noir et blanc dans lequel le chanteur apparaît souriant et regardant vers l’horizon.

Dans le second, elle portait un maillot de bain une pièce coloré à manches longues; semble apprécier la nature avec quoibras ouverts et souriant vers le ciel dans la mer. Pour continuer avec luiun thème de liberté et de bonheur, dans le troisième, elle apparaît en mouvement dans un demi-tour et porte une robe longue à épaules dénudées à imprimé tie-dye signée par Altuzarra. À propos de la légende, il a écrit: “Trente gratuit.”