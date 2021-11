Adele force Spotify à supprimer la fonctionnalité régulière lorsque les fans écoutent son nouvel album ’30’

Adele est de retour après une interruption de six ans avec son quatrième album studio, 30, et la chanteuse « Easy On Me » a fait un geste puissant afin de s’assurer que sa nouvelle musique soit écoutée de la manière prévue. En raison de la pression d’Adele, Spotify ne fait plus de la lecture aléatoire comme paramètre par défaut lorsque les auditeurs sélectionnent un album. Bien que les auditeurs puissent toujours mélanger un album une fois qu’il a été lancé, le bouton a été supprimé lors de l’affichage de la liste des pistes d’un album.

Adele a tweeté son appréciation de cette nouvelle fonctionnalité, espérant que cela encouragerait les fans à écouter l’album tel qu’il a été conçu. « C’était la seule demande que j’avais dans notre industrie en constante évolution ! » elle a posté. « Nous ne créons pas d’albums avec autant de soin et de réflexion dans notre liste de chansons sans raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous le voulions. Merci Spotify pour l’écoute [red wine emoji, heart emoji]. »

Adele a été incroyablement franche au sujet du voyage émotionnel qui a conduit à cet album, il est donc logique qu’elle espère que les fans honoreront cette partie de son art. Adele s’est récemment entretenue avec Zane Lowe d’Apple Music, partageant qu’elle avait commencé cet album pour l’aider à faire face à son divorce difficile avec son ex-mari Simon Konecki.

« C’était comme si ça m’avait vraiment aidé, cet album », a déclaré Adele. « C’est vraiment le cas. Et je crois vraiment, comme lorsque nous avons commencé l’interview où j’étais comme, ‘Il n’y a pas une occasion ou un scénario ou un sentiment où il n’y a pas la chanson parfaite pour ça quelque part.’ Je crois vraiment, et je ne suis pas arrogant ou quelque chose comme ça ici, c’est comme si c’était mon enfer. Mais je suis vraiment allé en enfer et en arrière. «

Elle a poursuivi, ajoutant qu’elle devait prendre une décision très difficile afin de faire ce qui était le mieux pour leur fils commun Angelo, 9 ans. « J’ai réalisé que je n’aimais pas qui j’étais », a-t-elle expliqué. « Et je pense que je viens vraiment, comme la plupart des autres êtres humains, en particulier de mon âge, vraiment juste de me lancer dans les mouvements. Comme, je dois y aller et je n’ouvrais pas les yeux et voir ce qui se passait réellement à l’époque et profiter du monde autour de moi et des trucs comme ça. »

Avec son dernier projet, elle dit qu’elle pense que le projet pourrait aider d’autres –– même sauver quelques vies. « Je pense vraiment que certaines des chansons de cet album pourraient vraiment aider les gens », a déclaré Adele. « Vraiment changer la vie des gens. Et je pense qu’une chanson comme ‘Hold On’ pourrait en fait sauver quelques vies. Je le pense vraiment, vraiment. »

« Il y a eu des moments, quand j’écrivais ces chansons, et même quand je les mixais et des trucs comme ça, où je me disais, ‘Peut-être que je n’ai pas besoin de sortir cet album.’ Genre, peut-être que je devrais en écrire un autre. Juste parce que la musique est ma thérapie », a-t-elle partagé.