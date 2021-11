Adele forcée de redémarrer Easy On Me en raison de la nervosité lors de l’audience avec

Adele a montré à quel point elle est racontable lors de son audience avec des stars dimanche soir, après avoir été forcée de reprendre sa chanson Easy On Me après que ses nerfs l’aient emporté.

La chanteuse a fait une sérénade à une foule de stars la nuit dernière, et il n’est peut-être pas surprenant que l’occasion lui soit venue un peu au cours d’une chanson.

Easy On Me, le single à succès qui a marqué son retour à la musique après une longue absence plus tôt cette année, venait juste de démarrer lorsqu’elle a été forcée de le redémarrer.

La femme de 33 ans a déclaré qu’elle se « faisait » alors qu’elle trébuchait légèrement pendant la représentation.

Plutôt que de laisser la légère mésaventure lui arriver, la chanteuse l’a balayé et a reçu une ovation debout de la foule.

« Une fois de plus », a déclaré Adele à son pianiste, provoquant une grande réaction.

Le chanteur a été contraint de recommencer Easy on Me hier soir (Photo: ITV)

Le chanteur de Rolling In The Deep a animé le concert spécial au London Palladium avec ITV diffusant l’émission dimanche.

Dans une émission remplie de moments marquants, la partie la plus émouvante a vu Adele répondre à une question de la célèbre membre du public, Dame Emma Thompson, sur qui l’avait inspirée quand elle était plus jeune, provoquant un moment inattendu et déchirant.

Elle a ensuite nommé son professeur d’anglais Mme McDonald de la Chestnut Grove School à Balham et a expliqué: «Elle est partie en huitième année, mais elle m’a vraiment fait aimer la littérature, j’ai toujours été obsédé par l’anglais et, évidemment, maintenant j’écris des paroles. Mais elle faisait aussi de la danse de rue, j’avais trop peur d’entrer, mais comme à la cantine, ils faisaient ces danses et des trucs comme ça.

Le chanteur a livré une performance à une foule de stars (Photo: ITV)

Dame Emma a ensuite surpris Adele en invitant Mme McDonald sur scène et le couple s’est embrassé – en parlant des larmes d’Adele et de presque tout le monde qui regardait à la maison.

Plus : Adèle



Parmi les A-listers dans le public, tels que Stormzy, Samuel L Jackson et Emma Watson, étaient un groupe de travailleurs clés.

Les membres du personnel du NHS ainsi que les survivants de l’incendie de Grenfell et les pompiers qui ont combattu l’incendie mortel dévastateur, ont reçu des billets à l’émission la plus chaude de la ville alors que l’icône de la musique faisait son retour.

Une audience avec Adele est disponible pour regarder sur le hub ITV.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Piers Morgan a ému alors qu’Adele retrouve un professeur d’école lors d’un concert d’ITV : » J’ai adoré ce moment «



PLUS : Adele a salué un « ange » en invitant les survivants de Grenfell et les pompiers au concert An Audience With





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();