Adele jaillit de sa relation avec BF Rich Paul, « Incroyable, à cœur ouvert »

Il y a un incendie qui commence Adèlele cœur de – le chanteur s’ouvre sur une rencontre avec le super-agent de la NBA Riche Paul … disant que c’est la relation la plus « incroyable, la plus ouverte et la plus facile » dans laquelle elle ait jamais été.

L’artiste « Easy On Me » – qui a commencé à sortir ensemble James Lebron‘ bras droit cette année – a détaillé sa nouvelle romance avec Paul avec Pierre roulante cette semaine … disant qu’ils se sont rencontrés pour la première fois sur la piste de danse lors de la fête d’anniversaire d’un ami commun il y a des années.

Mais, le couple n’a commencé à s’entendre qu’en juin 2021 … et a été repéré ensemble un mois plus tard.

« Je n’ai pas vraiment dit à beaucoup de mes amis au début parce que je voulais le garder pour moi », a déclaré Adele, 33 ans.

Le couple a officialisé les choses peu de temps après … et est depuis presque inséparable.

En fait, ils ont assisté à la finale de la NBA en juillet, Fête d’anniversaire de la femme de LeBron en août et plus récemment, le Los Angeles Ouverture de la saison des Lakers contre les Golden State Warriors.

Maintenant, Adele est heureuse avec son nouvel homme… et est même tellement à l’aise avec Paul, elle était « fier » de le présenter à son fils de 9 ans, Angelo.

Bien qu’elle soit connue pour ses ballades déchirantes, il semble que des chansons d’amour joyeuses se profilent à l’horizon.