Adele lance officiellement son nouvel album 30 Fans React ! | Instagram

Enfin, c’est officiel et le fameux chanteur Adele sort le nouvel album 30, le quatrième album de la chanteuse britannique qui comprend la nouvelle chanson « Easy on Me », marque son premier album en six ans et qui était attendu par ses millions de fans.

Après une longue attente, un nouvel album d’Adele est arrivé, c’est vrai, la chanteuse britannique a sorti son quatrième tant attendu album 30, que vous avez décrit comme votre marche pendant la période la plus mouvementée de ma vie.

Pour son nouvel album 30, qui a été retardé en raison d’imprévus, le chanteur lauréat d’un Grammy retrouve 25 co-auteurs et producteurs Greg Kurstin, Max Martin, Tobias Jesso Jr. et Shellback, avec l’auteur-compositeur oscarisé de Black Panther Ludwig. Göransson , parmi les collaborateurs de l’album.

Notamment, la nouvelle version suit le divorce par le chanteur Simon Konecki, avec qui il partage son fils Angelo, 9 ans, et se concentre sur les suites et progresse à travers les 12 chansons.

D’autre part, dans une interview pour la couverture de novembre du Vogue américain et britannique, Adele a qualifié 30 d’album de son catalogue qu’elle considère complètement comme le sien étant donné à quel point elle se sent attachée à lui.

Cet album m’est sensible, seulement dans la mesure où je l’aime. Je dis toujours que 21 ne m’appartient plus. Tout le monde l’a tellement pris dans leur cœur. Je ne lâche pas celui-ci. C’est mon album. Je veux me partager avec tout le monde, mais je ne pense pas que je laisserai jamais celui-ci me passer à côté. »

Comme vous vous en souvenez peut-être, Adele a sorti le premier single de l’album, Easy On Me, »en octobre, avec un clip d’accompagnement.

La sortie de 30 fait suite au récent concert spécial CBS Adele One Night Only au cours duquel la chanteuse s’est produite à l’observatoire Griffith de Los Angeles devant une foule comprenant Lizzo, Seth Rogen, Melissa McCarthy, James Corden, Selena Gomez et bien d’autres.

En fait, pendant la spéciale, Adele a également eu une interview avec Oprah Winfrey dans laquelle elle a parlé franchement de son divorce, de sa relation avec son père, de son image corporelle et de la nouvelle relation avec Rich Paul.

La vérité est que beaucoup de gens étaient ceux qui attendaient de la nouvelle musique de la chanteuse, car cela faisait quelques années que j’ai fait une pause et qu’ils voulaient en savoir plus sur sa musique.