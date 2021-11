Adele : le journaliste Matt Doran « mortifié » après une erreur d’interview

C’est une façon de ruiner une interview avec Adele (Photo: ITV)

Un journaliste australien bousille l’interview d’Adele sur le nouvel album en disant à Adele qu’il n’a pas écouté son nouvel album

Le journaliste australien Matt Doran a nié avoir été « formellement suspendu » après avoir admis à Adele lors d’une interview pour son nouvel album 30, qu’il n’avait effectivement pas écouté son nouvel album, 30.

Certains peuvent appeler cela une erreur de recrue toute-puissante pour appeler Adele.

Le journaliste avait voyagé d’Australie à Londres pour l’interview, faisant partie d’un accord de 1 million de dollars (540 000 £) entre le diffuseur Channel 7, Sony Pictures et CBS, et pour tous ceux qui ont effectué ce vol, vous voulez vous assurer que cela en vaut la peine. ce.

Cependant, après avoir admis au chanteur d’Easy On Me qu’il n’avait pas écouté le disque sur lequel il avait fait le tour du monde pour l’interviewer, Rumor Has It Adele a coupé court à l’interview, Sony a interdit au diffuseur de diffuser les images que Channel 7 avait. , et Doran a été « suspendu » à l’air.

Parlant de la bévue, Doran a déclaré à The Australian qu’il était » mortifié et s’excusait sans équivoque « , expliquant qu’une copie anticipée de 30 lui avait été envoyée par courrier électronique mais qu’il » l’avait manqué « , ajoutant que le message était » le courrier électronique le plus important que j’aie jamais manqué » .

Le journaliste Matt Doran a partagé qu’il était « mortifié » (Photo : Matt Winkelmeyer/. pour NATAS)

L’animateur de Weekend Sunrise a ensuite précisé que contrairement aux informations rapportées, il n’avait pas été officiellement suspendu de Sunrise, malgré les informations selon lesquelles il aurait été retiré des ondes pendant deux semaines. On prétend qu’il est depuis retourné à ses fonctions de journaliste.

Doran a déclaré à propos du lien de l’album manqué qui lui avait été envoyé avant de s’envoler pour Londres le 3 novembre : « Quand je me suis assis pour interviewer Adele, j’ignorais totalement que j’avais reçu par e-mail un aperçu de son album inédit.

« J’ai depuis découvert qu’il m’a été envoyé sous forme de lien » carte électronique « , que j’ai manqué d’une manière ou d’une autre en atterrissant à Londres. C’était un oubli mais PAS un camouflet délibéré. C’est l’e-mail le plus important que j’aie jamais manqué.’

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Au milieu des spéculations, le journaliste – qui avait obtenu le seul accès à une interview australienne à Adele, dans un coup dur pour tous les autres points de vente qui se seraient précipités pour s’asseoir avec la star – a déclaré qu’il n’avait pas écouté l’album, a expliqué Doran à la demande de le chanteur s’il avait eu vent de ce qui ne peut être décrit que comme la plus grosse sortie de l’année (au moins), il a répondu en disant qu’il avait entendu son single, Easy On Me, « mais pas les autres morceaux ».

Alors que les rapports affirmaient que le chanteur avait ensuite « pris d’assaut » après avoir découvert que Doran avait snobé l’album, le journaliste a insisté sur le fait que c’était « l’opposé polaire ».

Il a déclaré: «Adèle n’est pas sortie en trombe. En fait, c’était tout le contraire. Ce qui devait être 20 minutes a été étendu à 29 minutes.

« La majorité des discussions concernaient l’album. Je lui ai dit : « Je n’ai eu que le privilège d’entendre Easy on Me, mais pas les autres morceaux. »‘

Selon d’autres rapports – nous vous disons qu’il s’agit de couches à un niveau insignifiant – le label d’Adele, Sony, a interdit à Channel 7 de diffuser les images, avec des droits de veto sur le contenu. Le réseau rival Channel 10 a ensuite diffusé des extraits de l’émission spéciale One Night Only d’Oprah Winfrey avec le chanteur.

Bien sûr, le monde du journalisme de divertissement a bel et bien démarré au milieu de cette nouvelle, l’écrivain Tarla Lambert décrivant le camouflet de Doran comme un « privilège personnifié ».

Plus : Adèle



Elle a écrit dans Women’s Agenda : » Il y a des milliers et des milliers de journalistes hautement qualifiés et talentueux qui attendent dans les coulisses et qui tueraient pour le poste de Matt Doran.

« Le fait qu’il ait pensé qu’il était raisonnable de se rendre à une interview avec l’une des femmes les plus influentes du monde et de ne pas lui poser de questions sur son travail est une raison suffisante pour donner une chance à l’un de ces autres jeunes espoirs. »

Cependant, s’il vous plaît, ayez une pensée pour un journaliste politique d’ABC, Matt Doran, qui a fait l’objet de critiques tout-puissantes en ligne, beaucoup ne réalisant pas qu’il existe plus d’un journal australien du même nom.

Il a tweeté au milieu du chaos: » Allez-y doucement avec moi… «



PLUS : La réponse hilarante d’Adele à la question d’Alan Carr sur ses ex nous parle à tous



PLUS : Adele forcée de redémarrer la performance d’Easy On Me en raison de la nervosité lors de l’audience avec: « Je me fous moi-même »

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();