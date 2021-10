Adele met son âme en jeu dans le single de retour obsédant Easy On Me

Dire que le monde entier se préparait pour le nouveau single d’Adele est un euphémisme total, avec des milliers de personnes qui regardent avec impatience la première d’Easy On Me à minuit.

Après une attente de six ans pour de la nouvelle musique, la femme de 33 ans n’a pas déçu et a mis son âme en jeu dans la ballade, ses sentiments se déversant sur un accompagnement au piano.

Parlant précédemment du morceau, elle a dit qu’elle l’avait écrit pour son fils Angelo, pour expliquer son divorce avec son ex-mari Simon Konecki et il ne fait aucun doute qu’elle est d’une honnêteté sans faille dans les paroles, alors qu’elle supplie de comprendre pourquoi elle met elle-même d’abord.

» J’ai changé qui j’étais pour vous mettre tous les deux en premier mais maintenant j’abandonne « , clame-t-elle, avant de plaider, » Vas-y doucement bébé / J’étais encore un enfant / Je n’ai pas eu la chance de ressentir / Le monde autour moi.’

Laissant glisser sur ce que nous pouvons attendre de son prochain album, qui sortira le 19 novembre, elle a déclaré qu’elle était entrée en studio pour son fils, ce qui en faisait sa sortie la plus émouvante à ce jour.

Confirmant que 30 seront avec nous le 19 novembre, elle a écrit sur Instagram: «J’ai appris beaucoup de vérités époustouflantes sur moi-même en cours de route. J’ai perdu de nombreuses couches mais je me suis aussi enveloppé dans de nouvelles.

Adele a mis ses sentiments à nu sur Easy On Me (Photo: YouTube)

«J’ai découvert des mentalités véritablement utiles et saines avec lesquelles diriger, et j’ai l’impression d’avoir enfin retrouvé mes sentiments. J’irais jusqu’à dire que je ne me suis jamais senti aussi paisible de ma vie.

Cette paix transparaît dans le clip, qui commence par sa voix presque réconfortante à la fin d’un appel téléphonique, alors qu’elle se prépare à quitter sa maison pour la dernière fois.

Cependant, au lieu de se délecter du chagrin, elle semble heureuse et libre alors qu’elle entre dans le prochain chapitre de sa vie, son rire caractéristique faisant une apparition bienvenue dans les derniers instants.

Easy On Me est plus dépouillé que les autres chansons de son catalogue, il n’y a pas de refrain comme Rolling In The Deep ou Hello, mais d’une certaine manière, il frappe plus fort que tout ce qu’elle nous a présenté auparavant.

C’est connaissant et puissant, et Adele est toujours aussi convaincante.

