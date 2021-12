Adele ne regardera pas les « vraies femmes au foyer » de peur que son « cerveau ne meure »

Ne comptez pas Adele parmi les fans inconditionnels de Real Housewives. Alors que la franchise de télé-réalité Bravo a attiré un grand nombre de fans mourant pour le dernier drame des femmes au foyer, la chanteuse « Easy On Me » a récemment révélé qu’elle ne pouvait pas se résoudre à regarder l’une des émissions de Real Housewives, plaisantant qu’elle avait peur son « cerveau mourra » si elle se connecte.

Le chanteur puissant a fait la confession humoristique et étonnante dans une vidéo de tutoriel de maquillage jeudi avec YouTuber Nikkie de Jager (alias NikkieTutorials). Lorsqu’on lui a demandé si elle avait écouté l’une des émissions de Real Housewives, Adele a répondu: « Je ne le fais pas, je ne le fais pas. Je ne peux pas. » Bien qu’elle ait reconnu que « beaucoup de gens adorent ça », Adele a révélé que les émissions de télé-réalité ne sont tout simplement pas sa tasse de thé, expliquant: « Je ne peux pas … parce que mon cerveau va mourir. Je ne peux pas. » Adele a également attribué la longévité de la franchise comme faisant partie de la raison pour laquelle elle ne peut pas y entrer, en disant à de Jager: « Je ne sais pas qui sont l’un d’entre eux, donc je n’ai pas l’impression de pouvoir recommencer depuis le début quand ça dure depuis si longtemps. »

« Je ne vais pas mentir, ça ne marche pas pour moi ! Une fois, j’ai regardé un épisode de Les vraies femmes au foyer du New Jersey quand ils étaient tous comme s’entretuer littéralement, mais c’était trop, j’étais comme Je ne peux pas, je ne peux pas regarder », a poursuivi la chanteuse lorsque de Jager lui a dit que la série était digne de ce nom. « Je devrais plutôt aller voir du David Attenborough ! Regardez une émission sur la faune. »

Il s’avère que l’opposition d’Adele s’étend au-delà des seules vraies femmes au foyer, car elle a également révélé qu’elle ne regardait pas une autre série de téléréalité à succès : Love Island. Alors que la conversation se poursuivait, de Jager a demandé si elle regardait Love Island, bien qu’Adele ait dit qu’elle ne pouvait pas supporter cette émission. » Elle a poursuivi: « Je ne peux pas supporter cette émission. Et je me souviens d’une fois où j’ai essayé d’y entrer quand j’étais à la maison pour un été à faire des spectacles. Je n’arrivais pas à y croire. » Elle a rappelé avec humour comment un concurrent de l’émission « était du genre ‘J’espère que ma mère est fière de moi’ et je me dis ‘ils font tous l’amour à la télé ! »

Quant à ce qu’elle regarde, Adele a confirmé que même si elle « regardait une télévision abrutissante », elle avait tendance à essayer des programmes plus éducatifs. Elle a dit: « si j’ai envie de le faire, j’irai regarder quelque chose dont j’apprends réellement. » La conversation d’Adele avec de Jager est intervenue au milieu de la sortie récente de son quatrième album très attendu 30, qui a fait ses débuts au sommet du palmarès des albums Billboard 200. L’album a marqué sa première depuis la sortie de 25 en 2015 et comprend les singles « Easy on Me » et « Oh My God », ainsi que des collaborations avec les producteurs Max Martin, Greg Kurstin et Ludwig Goransson.