Adele obtient que Spotify accepte de supprimer le bouton Shuffle pour l’album ’30’

Adèle l’a clairement fait savoir – elle ne sera pas bousculée … ou, du moins, sa musique ne le sera pas.

Spotify a accepté d’appuyer sur le bouton de lecture aléatoire pendant que les utilisateurs écoutent son album, car Adele dit que cela gâche le flux des chansons.

Il y a 12 titres sur son album « 30 », qu’elle appelle « rouler ou mourir tout au long de la période la plus mouvementée de ma vie ». Adele – ou son équipe – est apparemment allée sur Spotify et a demandé que le bouton de lecture aléatoire soit supprimé, et voici son raisonnement… « C’était la seule demande que j’ai eue dans notre industrie en constante évolution ! Nous ne créons pas d’albums avec beaucoup de soin et de réflexion dans notre liste de morceaux sans aucune raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous l’avions prévu. Merci Spotify pour l’écoute «

Petite histoire… elle avait l’impression que le fait de mélanger les chansons bousillerait le cours de son histoire.

Spotify l’a vu à sa manière, confirmant qu’il n’offrira que la possibilité de lire l’album dans l’ordre.

Adele est dans une relation sérieuse avec l’agent sportif Rich Paul… qui était apparemment au premier plan pendant qu’elle s’asseyait avec Oprah.