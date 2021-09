Adele officialise sa relation avec une photo de son petit ami

Adele, Rihanna et Lamar sont sans nouvelle musique depuis des années 1:50

. – Des rumeurs circulent depuis des mois sur l’état de la relation d’Adele, mais maintenant elle l’officialise sur son compte Instagram.

Adele, 33 ans, et Rich Paul, 39 ans, ont été liés pour la première fois lorsque Paul a déclaré au magazine The New Yorker en mai qu’ils “traînaient”. La preuve est apparue en juillet lorsque le duo a assisté au match 5 de la finale NBA, mais depuis, tout n’a été que spéculation jusqu’à la publication de ce dimanche.

La chanteuse ‘Hello’ a commencé le post avec deux images de son maquillage et vêtue d’une robe noire et blanche, et se termine par un selfie en noir et blanc avec Paul. La légende est un simple emoji de cœur.

Selon Forbes, Rich Paul est un super agent sportif et le fondateur et PDG de Klutch Sports Group, l’agence qui représente Lebron James et d’autres joueurs célèbres de la NBA.

Il s’est fait un nom dans le monde du sport et est prêt à publier ses mémoires via Roc Lit 101, une branche éditoriale de Roc Nation, la société appartenant à Shawn “Jay-Z” Carter.

Adele s’est séparée de son ex-mari, Simon Konecki, en 2019 et ils ont finalisé leur divorce en mars. Ils ont un fils ensemble, Angelo, qui a 9 ans.