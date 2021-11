Adele One Night Only : comment regarder, à quelle heure, quelle chaîne

??

Adele One Night Only n’est peut-être diffusé sur CBS qu’une seule nuit, mais l’émission spéciale sera disponible à nouveau après dimanche. L’émission spéciale fait ses débuts sur CBS le dimanche 14 novembre à 20 h 30 HE / 20 h HP. Il sera également disponible en streaming à la demande sur la plateforme de streaming ViacomCBS Paramount+. Adele a interprété plusieurs de ses plus grands succès pour la série, ainsi que de nouvelles chansons de son prochain album 30. Elle s’est également assise pour une interview avec Oprah Winfrey, qui figure dans l’émission spéciale.

Si vous n’êtes pas à proximité d’une télévision dimanche soir, vous pouvez toujours la diffuser en utilisant des plates-formes de télévision Internet telles que YouTube TV, Fubo TV, Sling, etc. Les abonnés Paramount + peuvent également diffuser leurs stations CBS locales via l’application, vous pouvez donc consulter les performances d’Adele de cette façon. Après les diffusions spéciales, il sera disponible en streaming sur Paramount+.

Le concert présenté dans le spécial a été filmé à l’extérieur de l’observatoire Griffith à Los Angeles. Bien sûr, elle a ouvert le spectacle avec « Hello », le hit en tête des charts de son album 25 de 2015. Bien que le spectacle ait été conçu comme une vitrine pour ses nouvelles chansons le 30, Adele a dit à Winfrey qu’elle ne pouvait pas interpréter « Hello » au milieu du spectacle. « Je vais toujours commencer par ‘Bonjour' », a-t-elle déclaré. « Ce serait un peu bizarre si c’était à mi-parcours du tournage, vous savez ? Alors oui, je commence par ça. » Adele a également interprété « Skyfall », la chanson titre de James Bond qui lui a valu, ainsi qu’à son co-auteur Paul Epworth, les Oscars de la meilleure chanson originale.

Adele partagera également des histoires sur ses nouvelles chansons avec Winfrey et discutera de sa vie après le divorce, de l’éducation de son fils Angelo et de sa perte de poids, selon le communiqué de presse de CBS. « Easy on Me », le premier single de 30, sera également probablement présenté. Il y aura une « charge de blagues sales », a taquiné Adele dans un clip de la spéciale. « Être à LA aussi, où j’ai dû en quelque sorte récupérer de tout ce qui s’est passé dans ma vie ces dernières années. C’était le spectacle parfait. »

30 est le premier nouvel album d’Adele depuis la sortie de 25 en 2015. Bien qu’elle ait maintenant 33 ans, l’album s’appelle 30 car c’était son âge lorsqu’elle a commencé à travailler sur l’album. La plupart des chansons ont été écrites avec le co-producteur Greg Kurstin, dont « Easy on Me » et le deuxième single, « I Drink Wine ». L’édition Target comprend une deuxième version de « Easy on Me » avec le chanteur country Chris Stapleton. L’album sortira vendredi.

Sony Music s’attend à d’énormes ventes physiques pour 30, car les ventes physiques représentaient également une grande partie des ventes pour 21 et 25. Des sources ont déclaré à Variety que plus de 500 000 exemplaires de vinyle ont déjà été pressés pour s’assurer qu’il n’y ait pas de pénurie pour les vacances. Afin de se préparer, Adele a dû en finaliser 30 il y a au moins six mois afin que les usines de pressage aient eu suffisamment de temps pour faire toutes ces copies.