Adele One Night Only: Star parle de la romance de Rich Paul

Adele a parlé de sa romance avec Rich Paul, affirmant que c’était la première fois qu’elle « s’aimait moi-même et était ouverte à aimer et à être aimée par quelqu’un d’autre ».

L’homme de 33 ans a commencé à sortir avec l’agent sportif, qui travaille avec des athlètes de premier plan comme LeBron James, cet été, des mois après la finalisation du divorce avec Simon Konecki.

Au cours de son interview avec Oprah Winfrey pour l’émission spéciale CBS Adele: One Night Only, la chanteuse d’Easy On Me a fait l’éloge de son beau et de leur relation « fluide ».

Adele a déclaré: «Il est juste hilarant. Oh, il est tellement drôle, il est hilarant, ouais. Et très intelligent. Vous savez, il est très, très intelligent. C’est assez incroyable de le voir faire ce qu’il fait.

«Et juste la facilité de cela. C’est juste très fluide.

Adele a déclaré que sa relation avec la femme de 39 ans était la première fois qu’elle « s’aimait moi-même et était ouverte à aimer et à être aimée par quelqu’un d’autre », ajoutant: « C’est juste le moment ». Mais ce serait intéressant de voir à quoi ressemble ma réaction en général à tout ce qui me fait mal maintenant que je me sens tellement en sécurité en moi-même, et je parle aussi en dehors de la romance.

La star a également complimenté son ex Simon, avec qui elle partage un fils de neuf ans, Angelo.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2011, et alors que les fans pensaient initialement s’être mariés en 2016, Adele a récemment confirmé qu’ils s’étaient réellement mariés en 2018, avant de se séparer en avril 2019.

Le couple reste cependant proche et le PDG de l’organisation caritative Simon – qui vit en face d’Adele et Angelo – aurait assisté à la représentation d’Adele au Griffith Conservatory, avec leur fils.

Adele a déclaré à Oprah: « Je pense que Simon m’a probablement sauvé la vie, pour être honnête. Il est venu à un tel moment, alors que la stabilité que lui et Angelo m’ont donnée, personne d’autre n’aurait jamais pu me la donner, genre, surtout à l’époque de ma vie. J’étais si jeune et je pense juste que je me suis un peu perdu dans tout ça.

«Il est entré et était stable. La personne la plus stable que j’aie jamais eue dans ma vie jusqu’à ce moment-là, même maintenant, je lui confie ma vie.

Les ex continuent de coparenter Angelo.

La chanteuse Someone Like You a ajouté qu’elle aimerait avoir plus d’enfants à l’avenir, en déclarant: « Ce ne serait pas la fin du monde si je ne le faisais pas parce que j’ai Angelo, mais oui, je pense que oui. »

Parallèlement à l’interview d’Oprah, la performance d’Adele au Griffith Conservatory a été diffusée sur CBS, avec des stars comme Leonardo DiCaprio, Lizzo, Drake, Melissa McCarthy et Ellen DeGeneres dans le public.

Sa setlist comprenait des chansons de son quatrième album à venir 30 et d’anciens favoris, y compris sa reprise de Make You Feel My Love de Bob Dylan – qui a joué un rôle assez spécial dans la nuit pour deux personnes.

Adele a aidé à orchestrer une proposition super romantique, avec un homme nommé Quentin posant la question à sa petite amie Ashley devant la foule.



