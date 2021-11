Adele organise une soirée d’écoute d’albums avec Spotify pour ’30’ à Los Angeles

Après son concert spécial CBS, Adele a organisé une soirée d’écoute intime de son dernier album, 30, pour les fans à Los Angeles.

Cinquante des fans les plus dévoués d’Adele dans la région de Los Angeles ont été invités à assister à l’événement au Soho Warehouse de Los Angeles. Les fans ont eu droit à une apparition surprise alors qu’Adele a stupéfié la foule alors qu’elle entrait dans la pièce. Elle a demandé à ses fans ce qu’ils pensaient de l’album et de leurs morceaux préférés, ainsi que des expériences personnelles qu’ils souhaitaient partager.

Adele a également révélé qu’elle regardait secrètement les invités écouter l’album. Elle dit qu’elle a été submergée par la réponse des fans alors qu’ils dansaient et pleuraient en écoutant. Avant de jouer les deux dernières chansons de l’album, Adele a taquiné de vous préparer « To Be Loved », qu’elle a écrit pour son fils et qu’elle ne chantera peut-être jamais en direct.

Wolfgang Puck a organisé la soirée d’écoute de l’album Adele organisée par Spotify.

La chanteuse de 33 ans s’est rendue sur Instagram pour partager quelques photos de la nuit avec ses fans. « Des cocktails et des pleurs tout autour », a écrit la chanteuse en légende de sa publication sur Instagram. Adele a parlé aux fans de son album pendant qu’ils savouraient des boissons portant le nom de ses chansons préférées.

Ceux-ci incluent un Aperol Spritz intitulé « Aperologetically Adele Spritz » et une boisson au rhum brun appelée « Stumbling in the Dark for a Hand ‘N Stormy ». Les autres boissons à thème au menu comprenaient le sprtizer «Je bois du vin», «Judy Garland Inspired Standard» et un cocktail au citron «My Little Love Tail».

Adele a présenté 30 en avant-première juste une nuit après la diffusion de son concert « One Night Only » sur CBS. L’émission spéciale a été enregistrée à l’extérieur de l’observatoire Griffith de Los Angeles, en présence de plusieurs célébrités, dont Lizzo, Drake, James Corden et Melissa McCarthy. Le public de 300 personnes comprenait également l’ex-mari d’Adele, Simon Konecki, et leur fils de 9 ans, Angelo.

« Les chansons [were] d’être soi-même et de ne pas s’en soucier », a déclaré une source à Page Six. Adele a également chanté des extraits de son album de 2008 19 qu’elle n’avait jamais fait en direct auparavant, avec des hids de 21 et 25 également inclus dans l’ensemble.