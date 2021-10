Adele parle de Beyoncé et Harry Styles, taquine la sortie de l’album

Adele est de retour, et elle a des réponses.

Après une interruption professionnelle de six ans, l’auteure-compositrice-interprète s’est rendue sur Instagram Live ce week-end pour répondre aux questions des fans sur sa vie personnelle, ses opinions musicales et, bien sûr, son prochain album – qu’elle a promis de « sortir bientôt ». Ne vous inquiétez pas.

Bien qu’Adele soit sur Instagram depuis 2015, c’était la première fois qu’elle utilisait la fonction Live, qui permet aux utilisateurs d’interagir directement avec leurs abonnés en répondant à leurs commentaires par vidéo en temps réel.

Inutile de dire que le hitmaker « Someone Like You » compte de nombreux adeptes sur Instagram – 40,8 millions pour être exact – et semblait un peu dépassée à certains moments tout en essayant d’en adresser autant qu’elle le pouvait.

Parmi les nombreux sujets abordés par le gagnant d’un Grammy au cours de la session de 40 minutes figuraient Peppa Pig, l’anniversaire de son fils, Harry Styles, son plat à emporter préféré, Taylor Swift, sa routine de soins de la peau et bien plus encore.

Quelle était la chose préférée d’Adele à faire pendant le verrouillage de COVID-19? « Boire du vin, évidemment. » Va-t-elle collaborer avec le personnage de dessin animé pour enfants Peppa Pig ? « Non! » Est-elle excitée pour le prochain album de Beyoncé ? « Oui, je suis excité pour le nouvel album de Beyoncé. T’es en colère? » De quoi parle son quatrième album studio ? « Divorce, bébé. Divorce! »

Quelqu’un s’est même renseigné sur le «nombre de corps» de la musicienne – par exemple, avec combien de personnes a-t-elle couché – qui semblait lui passer par-dessus la tête.

« Quel est mon nombre de corps ? » répéta-t-elle avec un air confus sur le visage. « Qu’est-ce que ça veut dire? »

Entre crier à ses deux nouveaux chiots d’arrêter d’aboyer en arrière-plan et lutter pour naviguer dans les tenants et aboutissants d’Instagram Live, Adele a également récompensé les fans avec un aperçu de son prochain single, « Easy on Me », qu’elle a brièvement taquiné plus tôt cette mois.

« Voulez-vous entendre un petit extrait de ce que je chante sur cette chanson « Easy on Me » ? » elle a demandé. « Peut avoir des ennuis pour le jouer, mais … laissez-moi le jouer pour vous. »

Écoutez le piano et le sourire narquois d’Adele alors qu’elle regardait les fans réagir avec enthousiasme en temps réel à sa première nouvelle musique depuis des années.

« Il n’y a pas d’or dans cette rivière / Dans laquelle je me lave les mains depuis toujours », résonne sa voix puissante sur le morceau.

« Et il y a de l’espoir dans ces eaux / Mais je ne peux pas me résoudre à nager / Quand je me noie dans le silence, bébé / Laisse-moi entrer. »

« C’est ça. C’est tout ce que je vais jouer, dit-elle avec un rire diabolique.

Le mois dernier, les admirateurs d’Adele aux yeux d’aigle ont commencé à manifester le retour de l’interprète de « Hello » après avoir repéré une série de panneaux d’affichage « 30 » dans les grandes villes du monde entier.

Comme on le soupçonnait, les panneaux d’affichage « 30 » étaient un coup marketing pour le dernier album d’Adele, à la suite des entrées précédentes « 25 », « 21 » et « 19 ».

Quelques jours plus tard, elle a confirmé son retour très attendu en révélant le titre et la date de sortie de sa prochaine chanson, « Easy on Me », qui sortira vendredi. On ne sait pas encore dans combien de temps l’album suivra.

« C’est sensible pour moi, ce disque, à quel point je l’aime », a déclaré Adele au magazine Vogue dans une interview animée publiée la semaine dernière.

« Je dis toujours que ’21’ ne m’appartient plus. Tout le monde l’a tellement pris dans leur cœur. Je ne lâche pas celui-ci. C’est mon album. Je veux me partager avec tout le monde, mais je ne pense pas que je laisserai jamais celui-ci partir. »