Adele parle de divorce et met en place une proposition surprise lors du concert «One Night Only»

Lire du contenu vidéo

SCS

AdèleLa leçon d’amour sur l’amour est « faites ce que je dis, pas ce que je fais » – parce qu’elle répand ses tripes sur l’envers de son divorce, tout en créant un autre couple innocent … pour un amour sans fin, nous sommes Bien sur.

La chanteuse a fait parler tout le monde d’amour – les bonnes et les mauvaises parties – après son spécial « Adele One Night Only » diffusé dimanche soir … il comportait une interview avec Oprah, et un concert scénique filmé à l’observatoire Griffith de LA.

O a demandé à Adele si son nouvel album, « 30 », est son « album de divorce » – après sa séparation de Simon Konecki – et elle a répondu: « Je pense que je suis en train de divorcer. »

Elle a également parlé de la solitude, ajoutant… « J’ai passé beaucoup de temps seule. J’ai arrêté de boire. C’est un excellent moyen d’apprendre à se connaître. »

Cela étant dit, Adele a prouvé qu’elle est toujours une ventouse pour l’amour en aidant un gars nommé Quentin faire une demande en mariage surprise à sa petite amie, Ashley, au milieu de son concert.

Elle a dit à la foule : « Je suis un peu nerveuse au cas où ça ne se passerait pas bien. C’est aussi un peu ironique que je laisse cela arriver » … faisant clairement référence à son divorce.

Inutile de dire que tout s’est bien passé – Ashley a dit oui et a été vraiment choquée comme l’enfer quand Adele est soudainement apparue devant eux et a plaisanté … « Dieu merci, elle a dit oui, parce que je ne savais pas qui j’étais va devoir chanter cette chanson au prochain, toi ou lui. Oh, mon Dieu, regarde-la, elle est tellement sous le choc.

Puis elle leur a fait une sérénade avec « Make You Feel My Love ». Moment très cool… si vous êtes du genre rom-com.

Quoi qu’il en soit, la gagnante de 15 Grammy a également chanté des tubes comme « Hello », « Someone Like You » et son single n°1 actuel « Easy on Me ».

Adele ne pouvait pas se sentir trop seule lorsque le concert a été tourné il y a quelques semaines – le public était rempli de ses amis célèbres Leonardo DiCaprio, Canard, Selena Gomez, Lizzo, et Ellen Degeneres.

Et, bien sûr, nous savons qu’elle est actuellement assez chaude et lourde avec l’agent sportif Riche Paul … qui avait apparemment un siège au premier rang pour qu’Adele s’assoie avec Oprah.