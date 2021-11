Adele pleure lors de ses retrouvailles avec la personne qui a changé sa vie au Royaume-Uni spécial

Adele se souvient de ceux qu’elle a rencontrés dans sa vie et qui ont eu un impact durable. Lors d’une émission spéciale pour ITV, la puissante chanteuse d’origine britannique a partagé de bons souvenirs d’une enseignante qui l’a fait se sentir spéciale. Elle est devenue submergée par l’émotion lorsqu’elle a réalisé que son ancien professeur de la Chestnut Grove School à Balham, dans le sud de Londres, regardait le public. L’interprète de « Easy on Me » a été choquée lorsqu’elle a fait cette découverte.

L’actrice Emma Thompson a posé une question qui a suscité le souvenir. Elle a demandé à Adele : « Ma question est la suivante : lorsque vous étiez plus jeune, y avait-il quelqu’un qui vous a soutenu et inspiré, ou, vous savez, vous a protégé de toutes les épreuves et tribulations de la vie et vous a inspiré à continuer ? »

Adele s’est jetée sur son ancien professeur. « Oui, j’avais un professeur à Chestnut Grove qui m’a appris l’anglais », a-t-elle répondu. « C’était Miss McDonald. Elle est partie quand j’étais en huitième année. Cela ne faisait qu’un an, mais elle m’a vraiment fait aimer la littérature. J’ai toujours été obsédé par l’anglais et évidemment maintenant j’écris des paroles. Elle était tellement cool. Si engageante, elle nous a vraiment fait prendre soin et nous savions qu’elle se souciait de nous. » Adele a ajouté que Mlle McDonald était « racontable et sympathique » et qu’elle prévoyait d’aller à sa classe.

Il n’a pas fallu longtemps à Adele pour soupçonner que Miss McDonald aurait pu être dans la foule. « Est-elle ici? » Adele a demandé à Thompson. « Elle est ici ce soir », a répondu Thompson.

Adele fondit en larmes en voyant son ancien professeur traverser la foule vers elle. Ils se sont embrassés dans un gros câlin lorsque Mlle McDonald a fait son entrée sur scène, disant à la chanteuse: « Merci de vous être souvenu de moi. » Adele a répondu : « Oh mon Dieu, tu as vraiment changé ma vie. »

Adele est en train de promouvoir son quatrième album studio, 30. Une grande partie du disque est inspirée de son divorce avec Simon Konecki. Son single « Easy on Me » a déjà été streamé 6 millions de fois sur Spotify.