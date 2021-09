Adele plus amoureuse que jamais Vous créez une nouvelle romance ?

Le beau chanteur Adele a récemment partagé une photo sur ses réseaux avec son nouveau petit-ami et a assez surpris ses followers, qui veulent absolument tout savoir sur sa nouvelle idylle.

A n’en pas douter, la chanteuse a surpris au maximum ses followers, ceci après avoir partagé une série de photographies dans lesquelles elle montrait le visage de son nouvel amant.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la chanteuse a été entourée de plusieurs rumeurs sentimentales qui la liaient à Rich Paul, l’un des agents sportifs les plus importants de la NBA.

C’est ainsi que désormais, la chanteuse britannique a décidé de mettre un terme aux spéculations et a confirmé son idylle avec l’homme d’affaires dans une photographie en noir et blanc, prise lors d’un mariage.

Adele a été vue en train de jouer à plusieurs matchs de basket-ball de la ligue entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks en Arizona, alors ce week-end, elle a assisté au mariage du joueur de l’équipe des Lakers Anthony Davis et de sa nouvelle épouse, Marlen P.

Ainsi, avec une robe fuseau noire coupe midi dessinée par Daniel Roseberry et réalisée en crêpe de laine noir avec un drapé blanc aux épaules, elle réussit à faire sensation auprès de ses adeptes.

Il convient de noter que la chanteuse Adele garde les détails de la vie privée loin des caméras, donc la publication de la photo avec l’entrepreneur sportif était une confirmation de leur soi-disant relation.

De plus, Adele a posé avec un regard fixe sur la caméra et son maquillage était le protagoniste avec un fond de teint, un fard à joues rose, des ombres crème et brunes sur les paupières, un contour parfait pour approfondir le regard et un rouge à lèvres nude.

En effet, une vidéo circulant sur internet montre Adele dansant, jetant la tête en arrière et tenant une coupe de champagne, elle était entourée d’amis et montrait ses meilleurs pas sur la piste de danse.

Nul doute que les utilisateurs des réseaux sociaux sont plus qu’heureux de voir la chanteuse si pleinement.

Ils célèbrent le fait qu’elle se sente aimée avec son nouveau partenaire, qui pour la fête portait un élégant blazer en velours noir qu’elle associait à une chemise blanche impeccable.

La vérité est que la chanteuse est un exemple à suivre, car elle a montré qu’avec une bonne alimentation et un bon mode de vie, beaucoup de choses peuvent être changées en laissant les chirurgies derrière elles.