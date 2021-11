Adele portant une bague après avoir dîné avec Rich Paul

Adele avec une bague après avoir dîné avec Rich Paul. Oui, la chanteuse de 33 ans a été aperçue portant une bague à « ce doigt » vendredi à Londres, donc ça fait beaucoup de bruit. Ne tuez pas le messager… plis.

Donc, dans notre section de « nouvelles idiotes que personne ne s’en soucie mais peu importe » … Dailymail a beaucoup de photos d’Adèle quittant un studio après la répétition, des heures après l’avoir vue dîner chinois avec son petit ami Rich Paul. Cela s’est produit quelques heures après qu’Adele et son petit ami Rich ont été vus ensemble au Royaume-Uni pour la première fois, après avoir dîné de la nourriture chinoise au restaurant Kai à Mayfair à Londres.

Adele était magnifique dans son pardessus noir, son pantalon ample, ses bottes à pointes hautes et son sac Fendi Peekaboo, elle portait également un iPad en quittant le studio.

Mais comme il n’y avait rien de plus à signaler, quelqu’un a dit : Hé ! Regardez le doigt… il a une bague ! OMG! Une bague au « doigt de l’alliance ! » Et elle vient de dîner avec son nouveau copain Rich Paul !!!!!!!! Et ils ont rempli le rapport avec les mêmes quatre photos encore et encore. Littéralement, il y a environ 50 photos qui se répètent… LOL !

Adele est retournée au Royaume-Uni pour son émission au London Palladium, qui fera partie d’une émission spéciale d’ITV. Le chanteur sera rejoint par Elton John, Alan Carr et Little Mix sur le spécial, An Audience With Adele.

La chanteuse a déjà dévoilé la tracklist de son prochain album ’30’, qui sera mis en vente le 19 novembre. Le CD contiendra 12 chansons + 3 chansons bonus. Parmi les titres que son prochain album comprend : « Cry Your Heart Out », « Love Is A Game » et « I Drink Wine », évidemment avec « Easy On Me » qui a atteint le sommet des charts mondiaux.

