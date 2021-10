Adele présente ‘Easy on me’, son retour après 6 ans – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après six ans d’attente du nouveau matériel d’Adele, et après avoir annoncé que ce 15 octobre elle sortirait le premier single de son nouveau matériel, la Britannique a surpris ses fans, puisqu’elle vient de sortir le clip d’Easy on Me, avec lequel elle officiellement nous reverrons Adele.

Le clip vidéo a été réalisé par Xavier Dolan, qui a également participé à la réalisation de sa chanson ‘Hello’, la dernière que nous aurions de la chanteuse à ce jour. Greg Kurstin faisait partie de la coproduction.

Les paroles révèlent un sentiment de désespoir et de chagrin, car elles parlent de lâcher la personne que vous aimez après avoir essayé de le faire fonctionner.

Comme dans ‘Hello’, de nombreuses scènes ont été tournées en noir et blanc. Une combinaison de scènes dans lesquelles nous voyons Adele conduire une voiture de sport entrecoupée d’autres dans une pièce tout en chantant avec un sentiment intense est quelque chose que nous pouvons voir dans la vidéo pour Easy on Me.

Depuis quelques jours, Adele a montré sa nouvelle vie sur les réseaux sociaux, qui comprend une romance, une nouvelle image et des couvertures de magazines de haute couture.

Nous vous laissons la vidéo pour que vous en profitiez et dites-nous ce que vous pensez de ce « petit avant-goût » qu’Adèle nous donne de son nouveau matériel, qui sortira le 19 novembre.